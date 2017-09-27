GAÜ’DEN ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

öğretmenlerinin geleceğine de katkıda bulunmaya devam ediyor.
GAÜ İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün, GAÜ Okullar Grubu işbirliği ile sınıf
öğretmenlerine yönelik olarak planladığı Hizmet İçi Eğitim seminerlerinin ilki, GAÜ Eğitim
Fakültesi binasında gerçekleşti.
Konuyla ilgili The American Elementary School müdürü Raif Yücelten tarafından yapılan
açıklamada, ‘’Kaliteli eğitimin ve verimli üretimin ancak yenilikleri takip etmekle, onlara
vakıf olup uygulamakla mümkün olabileceğine inarak ve ihtiyaçlar gözetilerek ‘’2017-2018
Eğitim - Öğretim yılı Hizmet İçi Eğitim Planlaması ‘’ yapıldı.
Bir program dahilinde eğitimlerimizin çeşitli alanlarda yıl içinde de yapılması planlanmaktadır. GAÜ’nin önemli
bulduğu ve büyük titizlik gösterdiği Hizmet İçi Eğitim kurslarındaki amaç çalışanın kendini
devamlı olarak yenilemesi, geliştirmesi, sürekli değişen, gelişen ve yeni olan her duruma ayak
uydurabilmesidir” dedi.
GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan tarafından tüm sınıf öğretmenlerine
açık olarak düzenlenen seminerde; ‘’ Sınıf Yönetimi, Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturma ve
Sürdürme ‘’ konuları işlendi.
Katılımın son derece yüksek olduğu eğitimde, öğretmenler branşlarıyla ilgili yeni bir bakış açısı kazandı.