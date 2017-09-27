GAÜ’DEN ÖĞRETMENLERE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

la ilgili yeni bir bakış açısı kazandı.

GAÜ İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün, GAÜ Okullar Grubu işbirliği ile sınıföğretmenlerine yönelik olarak planladığı Hizmet İçi Eğitim seminerlerinin ilki, GAÜ EğitimFakültesi binasında gerçekleşti.Konuyla ilgili The American Elementary School müdürü Raif Yücelten tarafından yapılanaçıklamada, ‘’Kaliteli eğitimin ve verimli üretimin ancak yenilikleri takip etmekle, onlaravakıf olup uygulamakla mümkün olabileceğine inarak ve ihtiyaçlar gözetilerek ‘’2017-2018Eğitim - Öğretim yılı Hizmet İçi Eğitim Planlaması ‘’ yapıldı.Bir program dahilinde eğitimlerimizin çeşitli alanlarda yıl içinde de yapılması planlanmaktadır. GAÜ’nin önemlibulduğu ve büyük titizlik gösterdiği Hizmet İçi Eğitim kurslarındaki amaç çalışanın kendinidevamlı olarak yenilemesi, geliştirmesi, sürekli değişen, gelişen ve yeni olan her duruma ayakuydurabilmesidir” dedi.GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan tarafından tüm sınıf öğretmenlerineaçık olarak düzenlenen seminerde; ‘’ Sınıf Yönetimi, Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturma veSürdürme ‘’ konuları işlendi.Katılımın son derece yüksek olduğu eğitimde, öğretmenler branşlarıy