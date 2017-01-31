GAÜ’DEN , MOLDOVA AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NE REKOR KATILIM

GAÜ ÖĞRENCİLERİNİN ARA DÖNEM DERSLERİ MOLDOVA AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDE BAŞLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kardeş üniversitesi Moldova Amerikan Üniversitesi, yarıyıl tatilinde GAÜ öğrencilerini ağırlıyor.

GAÜ’nün İngiltere, ABD, Hong Kong, Sri Lanka, İstanbul ve Moldova’da bulunan uluslararası kampüslerinde eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Yarıyıl tatillerini değerlendirmek isteyen 150’ye yakın GAÜ öğrencisi, Moldova Amerikan Üniversitesi’nde ki derslerine başladı. GAÜ İşletme, Mimarlık, İç Mimarlık, Bankacılık ve Finans, Mühendislik, Havacılık ve İletişim Fakültesi bünyesinde ki 150’ye yakın öğrenci ve ilgili akademisyenler, ilk gün gerçekleştirilen tanışma ve bilgilendirme toplantısının ardından 2 haftalık yoğun maratona başladı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Moldova Amerikan Üniversitesi yetkilileri, Kampüs’ün bulunduğu Kişinev kenti hakkında kısa bilgi verirken, GAÜ öğrencileri için hazırladıkları gezi ve aktivite programlarını aktardı. Toplantıda öğrencilerin, üniversite, şehir ve ülke hakkında merak ettikleri soruları yanıtlayan yetkililer, güzel bir dönem ve gezi dileklerini ilettiler.

Ayrıca konuyla ilgili Moldova Amerikan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, üniversitenin, 2016-2017 Akademik yılı itibari ile, lisans ve lisansüstü programlarını artırarak; İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Pazarlama ve Lojistik, Turizm & Konaklama İşletmeciliği, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Mimarlık, Romen Hukuku, Politika ve Hukuk gibi ana bilim dallarına uluslararası statüde öğrenci kabul edecekleri bildirildi.

KKTC Liseleri’nden Mezun Adaylar ile Uluslararası Öğrenciler Hemen Başvurabilir

Girne Amerikan Üniversitesi’den yapılan açıklamada ise; GAÜ Moldova Kampüsü’ndeki akademik programlara müracaat etmek isteyen, Uluslararası öğrenciler ile KKTC liseleri’nden mezun tüm yüksek öğrenim öğrenci adaylarının başvurularını elektronik olarak www.aum.md adresine yapabilecekleri belirtildi.