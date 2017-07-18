GAÜ’DEN MAVİ DİPLOMA MÜJDESİ

'MAVİ DİPLOMA' Nedir?
“Mavi Diploma; Avrupa Birliği'nin ilgili ‘Eğitim Komisyonu Kararları’ doğrultusunda da
onayı gerçekleşmiş, uluslararası dilde (İngilizce) yazılmış belgesi olarak kabul ediliyor.
Böylelik ile; lisans ya da yüksek lisans eğitimi, kararın geçerli olduğu tüm ülkelerde onanmış
hale geliyor. Bir başka deyiş ile; Lisans veya yüksek lisans diplomasını, uluslararası
geçerlilikte de hakim kılıyor.”
“HİÇ BİR SORUNSAL SÜRECİN YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Konu ile ilgili verdiği yanıt da; GAÜ'nün mezunlarına yönelik bakış açısını bir kez daha
yineleyerek, değerlendirmede bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve
Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; “Mavi diploma şartlarını oluşturmaya ve
halihazırda eğitimine devam eden veya eğitimini tamamlayarak, 'GAÜ Diploması'
almaya hak kazanan tüm mezunlarının statüsünü, daha da üst seviyeye taşımalarında
olumlu geri dönüşler ile sona yaklaştık.
Bu; statüden yararlanabilecek öğrencilerimizin
gerek lisans, gerekse yüksek lisans eğitimlerinden sonra, daha ayrıcalıklı yatay geçişlere
yönelik kabule ve hiç bir sorunsal sürece dahil olmayacaklarını da ortaya koyuyor."
dedi