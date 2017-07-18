GAÜ’DEN MAVİ DİPLOMA MÜJDESİ

“Mavi Diploma; Avrupa Birliği'nin ilgili ‘Eğitim Komisyonu Kararları’ doğrultusunda daonayı gerçekleşmiş, uluslararası dilde (İngilizce) yazılmış belgesi olarak kabul ediliyor.Böylelik ile; lisans ya da yüksek lisans eğitimi, kararın geçerli olduğu tüm ülkelerde onanmışhale geliyor. Bir başka deyiş ile; Lisans veya yüksek lisans diplomasını, uluslararasıgeçerlilikte de hakim kılıyor.”Konu ile ilgili verdiği yanıt da; GAÜ'nün mezunlarına yönelik bakış açısını bir kez dahayineleyerek, değerlendirmede bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü veYöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; “Mavi diploma şartlarını oluşturmaya vehalihazırda eğitimine devam eden veya eğitimini tamamlayarak, 'GAÜ Diploması'almaya hak kazanan tüm mezunlarının statüsünü, daha da üst seviyeye taşımalarındaolumlu geri dönüşler ile sona yaklaştık.Bu; statüden yararlanabilecek öğrencilerimizingerek lisans, gerekse yüksek lisans eğitimlerinden sonra, daha ayrıcalıklı yatay geçişlereyönelik kabule ve hiç bir sorunsal sürece dahil olmayacaklarını da ortaya koyuyor."dedi