GAÜ’den Kıbrıs’ın En Büyük Milli Park Projesi İçin Atölye Çalışması‏

GAÜ Mimarlık Fakültesi ve Alsancak Belediyesi’nin işbirliğinde Kıbrıs'ın en büyük doğal ve kamusal alanlarından olacak Alsancak Özgürlük Milli Parkı'nın tasarımıyla ilgili tasarım atolyesi gerçekleştirildi. Alsancak Milos alanında gerçekleşen atolye çalışmasına, GAÜ Mimarlık fakültesinden 10 öğretim üyesi ve 40 öğrenci katıldı. Koordinatörlüğünü GAÜ Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi ve İngilizce Mimarlık programı Koordinatörü Hassina Nafa'nın üstlendiği atölye çalışmasına ayrıca misafir yürütücü olarak ünlü mimarlık eleştirmeni ve ödüllü tasarımcı Kenan Güvenç’de katıldı. Atölye çalışmasının ilk gününde alan ziyareti ve alan ile ilgili yürüyüş yolları, servis alanları, oyun alanları, bitkiler ve hayvanların yaşamıyla ilgili öneriler üzerine çalışıldı. Yrd. Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu, Dr. Alessandro Camiz, Dr. Cem Yardımcı, Ziya Buluç, Fodei Conteh ve Doç. Dr. Senem Zeybekoğlu Sadri'nin ayrıca yürütücü olarak katıldığı bu atölye çalışmasında öneriler 10 pafta şeklinde hazırlandı ve Alsancak halkının görüşlerine sunulmak üzere kent meydanında sergilendi.







Serginin açılışında Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve GAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hossein Sadri katılırken, katılımcılara teşekkürlerini sunarak, ortak çalışma hakkında bilgiler sundu. Alsancak Özgürlük Milli Parkı projesi GAÜ Mimarlık Fakültesi ve Alsancak Belediyesi tarafından yürütülen atölye çalışmasında önerilen düşünceler ve Alsancak halkının görüşleri doğrultusunda hazırlanarak 2015 yılında hayata geçirileceği konusunda ayrıca bilgi paylaşımı gerçekleşti.



Açılış konuşmalarının ardından Alsancak Belediye Başkanı ve Belediye meclis üyeleri ve GAÜ Mimarlık Fakültesi dekanı tarafından yürütücü öğretim üyeleri ve katılımcı öğrencilere katılım sertifikaları takdim edildi.

