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26 Şubat 2017 Pazar 15:05

GAÜ’DEN HATAY REHBER ÖĞRETMENLERİNE SEMİNER

GAÜ'DEN HATAY REHBER ÖĞRETMENLERİNE SEMİNER
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GAÜ’DEN HATAY REHBER ÖĞRETMENLERİNE SEMİNER

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Defne Koleji ve Hatay Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliği ile il bünyesinde görev yapan rehber öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenledi.

GAÜ, Defne Koleji ve Hatay Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle; Antakya, Samandağ, Yayladağı, Defne ve Altınözü’nde görev yapan rehber öğretmenlere yönelik, GAÜ Akademisyeni Uzman Psikolojik Danışman Tuba Him Karabıyıklı tarafından “Çocuk İhmal ve İstismarı” ile “Krize Müdahale ve Yas” konularını içeren bir eğitim semineri verdi.

Valilik onayı ile gerçekleşen seminere; GAÜ Genel Sekreteri ve Rektör Yardımcısı Sualp Davut, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Över, GAÜ Pazarlama ve Reklam Direktörü Leyla Biçer, Defne Koleji Genel Koordinatörü Serdal Keskin, Hatay RAM Müdürü Mehmet Yıldırım ve RAM Bölüm Başkanı Zeki Sağ katıldı. Seminer sonunda, katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Defne Okulları kampüsünde düzenlenen ve yoğun ilgi gören organizasyonun birinci oturumunda, “Çocuk İhmal ve İstismarı”, ikinci oturumda ise “Krize Müdahale ve Yas” konularını sunan Karabıyıklı, Seminer sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

 
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