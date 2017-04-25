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25 Nisan 2017 Salı 14:25

GAÜ’DEN ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA ÇIKARMASI

GAÜ'DEN ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA ÇIKARMASI
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GAÜ’DEN ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA ÇIKARMASI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ Akademisyeni Şerife Çelik ve GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer’in katılımı ile Eskişehir ve Kütahya’nın önemli eğitim kurumlarında ki rehber öğretmenlere yönelik “Çözüm Odaklı İletişim” konulu eğitim semineri düzenledi.

Seminerlerin ardından, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve beraberinde ki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.



GAÜ Rektörü Öztürk yapmış olduğu açıklamasında, Eskişehir'de olmaktan ve başarılı şehircilik çalışmalarını yerinde görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Öztürk; "Eskişehir iki büyük üniversitesi ile tam bir öğrenci kenti. Burada öğrenciler için her şey düşünülmüş ve öğrencilere büyük hizmetler verilmiş. Öğrencileri düşünen ve onlar için projeler üreten Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i tebrik ediyorum" dedi.


Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öztürk'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

GAÜ Marketing Koordinatörü Leyla Biçer ise yaptığı açıklamasında, GAÜ'nün 7 kıtaya yayılan kampüsleri ve yurt dışı imkanlarından bahsederek, GAÜ’nün vizyonunu daha yakından anlattı. Bugün 17500 öğrencisi ile sadece Kıbrıs’ta değil, dünyanın bir çok yerinde olduklarını ifade eden Biçer, Eskişehir’de ve Kütahya’da ise GAÜ-RAM işbirliğinde gerçekleşen seminere yüzlerce rehber öğretmen katıldığını belirtti. Buna benzer seminerlerin rehber öğretmenlere olan katkısına da değinen Biçer, öğretmenlerin memnuniyetlerinin kendilerini gururlandırdığını ve bu tip etkinlerin devamı beklediklerini söyledi.



Biçer ayrıca, Girne’nin de aynı Eskişehir gibi bir öğrenci kenti olduğunu aktararak, Girne’de ki öğrenci hayatının ayrıcalıklarını anlattı. GAÜ’yü tercih eden çok fazla öğrenci olduğunu ve bir çok şehirde mezunlarının olduğunu söyleyen Biçer, yükseköğretimde 32 yılı geride bıraktıklarını ve öğrencilerin yurt dışı vizyonu ile şekillenen bir üniversitede eğitim almalarının ortaya koyduğu farkındalıkları vurguladı.  
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GAÜ’DEN ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA ÇIKARMASI
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