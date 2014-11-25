Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

GAÜ'den Eroğlu’na Ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi’nden bir heyet Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.

GAÜ'den Eroğlu’na Ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi’nden bir heyet Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.

25 Kasım 2014 Salı 11:11
GAÜ'den Eroğlu’na Ziyaret
banner238

Girne Amerikan Üniversitesi’nden bir heyet Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda, saat 11:30’da gerçekleştirilen kabulde konuşan Girne Amerikan Üniversitesi CEO'su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı  Asım Vehbi, her yıl Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret edip geçirdikleri yılla ilgili bir değerlendirme yaptıklarını ve bir sonraki yıl için hedef ve amaçlarını anlattıklarını kaydetti.

Bugünkü ziyaretin de bu çerçevede olduğunu dile getiren Asım Vehbi, bunun yanında Lefkoşa surlar içinde kurmayı planladıkları Kıbrıs Amerikan Üniversitesi projesiyle ilgili bilgileri de Cumhurbaşkanı Eroğlu’yla paylaşacaklarını ifade etti.

Bu yıl 3 bin yeni öğrenci aldıklarını söyleyen Vehbi, Girne kentine ekonomik katkı ve sosyal kültürel hareketlilik getirdiklerini düşündüğünü söyledi. Vehbi, Tıp, Diş ve Eczacılık  Fakülteleriyle birlikte 5 yıl içerisinde öğrenci sayılarını 20 bine çıkarmayı hedeflediklerini de vurguladı.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da GAÜ’nün devamlı gelişme sağlayan ve KKTC’nin ilk üniversitesi olma özelliği taşıyan bir üniversite olduğunu kaydetti. Üniversitenin gelişimini ilgiyle izlediklerini dile getiren Eroğlu, temennilerinin daha da gelişmesi  ve yeni branşlarla KKTC üniversitesi olarak dünyaya hizmet etmesi olduğunu söyledi.

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana bugünlere başarılarla geldiğini ifade eden Eroğlu, bundan sonra da başarılarının devamını diledi.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim