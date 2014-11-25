GAÜ'den Eroğlu’na Ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi’nden bir heyet Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda, saat 11:30’da gerçekleştirilen kabulde konuşan Girne Amerikan Üniversitesi CEO'su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Asım Vehbi, her yıl Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret edip geçirdikleri yılla ilgili bir değerlendirme yaptıklarını ve bir sonraki yıl için hedef ve amaçlarını anlattıklarını kaydetti.

Bugünkü ziyaretin de bu çerçevede olduğunu dile getiren Asım Vehbi, bunun yanında Lefkoşa surlar içinde kurmayı planladıkları Kıbrıs Amerikan Üniversitesi projesiyle ilgili bilgileri de Cumhurbaşkanı Eroğlu’yla paylaşacaklarını ifade etti.

Bu yıl 3 bin yeni öğrenci aldıklarını söyleyen Vehbi, Girne kentine ekonomik katkı ve sosyal kültürel hareketlilik getirdiklerini düşündüğünü söyledi. Vehbi, Tıp, Diş ve Eczacılık Fakülteleriyle birlikte 5 yıl içerisinde öğrenci sayılarını 20 bine çıkarmayı hedeflediklerini de vurguladı.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da GAÜ’nün devamlı gelişme sağlayan ve KKTC’nin ilk üniversitesi olma özelliği taşıyan bir üniversite olduğunu kaydetti. Üniversitenin gelişimini ilgiyle izlediklerini dile getiren Eroğlu, temennilerinin daha da gelişmesi ve yeni branşlarla KKTC üniversitesi olarak dünyaya hizmet etmesi olduğunu söyledi.

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana bugünlere başarılarla geldiğini ifade eden Eroğlu, bundan sonra da başarılarının devamını diledi.