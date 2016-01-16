GAÜ’den Ders Niteliğinde Tiyatro Gösterisi
GAÜ Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Madde Bağımlılığı ile Mücadele Farkındalık Çalışması” kapsamında dün saat 10:00'da (13 Ocak, 2016) GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi'nde tiyatro gösterisi yapıldı.
GAÜ öğrencileri, akademik ve idari kadro ile davetlilerin katıldığı tiyatro oyununun afişinde “Uçuyorum sanmıştım, düşüyormuşum” ifadesi kullanıldı.
Büyük ilgi toplayan tiyatro gösteri için GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi'ni tıklım tıklım dolduran öğrenciler, oyunun tamamlanmasının ardından yaptıkları açıklamada “bu tür etkinliklerinin sıklıkla gerçekleşmesini dilediklerini belirterek “Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı farkındalık yaratmak konusunda yapılan her türlü etkinliği destekliyoruz” dediler.
Son Güncelleme: 16.01.2016 09:44