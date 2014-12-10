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GAÜ’DEN ÇOCUKLAR İÇİN ANLAMLI ETKİNLİK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği ve Erken Çocukluk Eğitimi Destekleme Kulübü tarafından çocuk hakları ile ilgili söyleşi gerçekleştirildi

GAÜ’DEN ÇOCUKLAR İÇİN ANLAMLI ETKİNLİK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği ve Erken Çocukluk Eğitimi Destekleme Kulübü tarafından çocuk hakları ile ilgili söyleşi gerçekleştirildi

10 Aralık 2014 Çarşamba 15:30
GAÜ’DEN ÇOCUKLAR İÇİN ANLAMLI ETKİNLİK
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GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuk haklarına dikkat çekmek adında Yrd. Doç. Dr. Sülen Kıray Şimşek açılış konuşması gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, çocuk hakları ile ilgili çeşitli çalışmaları bulunan öğretim görevlisi Aytaç Dilek gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen panelde, Sosyal Hizmetler Dairesi adına katılan Dr. Melahat Işınsu sosyal hizmetlerin görevlerinden, KKTC'de çocuk hakları kapsamında yapılan ihalelerde sosyal hizmetlerin nasıl bir yol izlediğini ve diğer birimler ile nasıl ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerinden bahsetti. Işınsu, yıllara göre aldıkları ihbar sayısı, ihbarların hangi yönde olduğu konularında da bilgi veririken, örnek olaylardan bahsetti.


Panele katılan SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında, SOS Çocuk Köyü’nün amacı, sorumlulukları ve işleyişi hakkında bilgi verirken, çocukların SOS’e getirildikten sonra hangi aşamalardan geçtiğini, profesyonel iş hayatına kadar yaşamında nasıl yer tuttuğunundan ve ilerleyen dönemlerde yaptıklarından bahsetti. Akarsu, çocukların bakım evlerinden gençlik evlerine, ordan da bağımsız evlere geçtiklerini belirterek, çocukların bakıcı teyzeleri olduğunu ve bir aile nasıl yaşıyorsa onların da öyle yaşadığını, sonrasında ise yetişkin çocukların ayrı bir eve çıktığını ifade etti. Çocukların kiraladıkları evin kirasının bir kısmının SOS’e verdilerini söyleyen Akarsu, bağımsız hayata geçtiklerinde hayatını kurması için onlara geri verildiğini söyledi.


Mülteci Hakları Derneği adına panele katılan Avukat Faika Deniz Paşa gerçekleştirdiği konuşmasında, derneğin kuruluş amacından ve KKTC’de yürüttükleri faaliyetlerden bahsetti. Yakın bir çoğrafyada bir savaşın olduğundan bahseden Paşa, oradan KKTC’ye çok fazla insanın sığındığını, bu kişiler arasında çocukların da olduğunu söyleyerek onlara nasıl yardım edilebileceğinden ve haklarının neler olduğunu söyledi.


Panelin kapanış konuşmasını GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel gerçekleştirirken, konuşmasında günün özetini yaparak panelde konuşulan bilgilerin öğretmenlik meslek yaşamında da tüm hayat boyunca herkese ışık tutmasını diledi.
 

Son Güncelleme: 10.12.2014 15:34
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Kıbrıs ManşetGirne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Ve Erken Çocukluk Eğitimi Destekleme Kulübü Tarafından çocuk Hakları Ile Ilgili Söyleşi Gerçekleştirildi
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