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GAÜ’den Büyük Başarı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) bünyesinde kurulan Kıbrıs Araştırmaları Merkezi'inden (GAÜ-KAM) PTT Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ulusal flateri sergi ve yarışmasında büyük başarı.

GAÜ’den Büyük Başarı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) bünyesinde kurulan Kıbrıs Araştırmaları Merkezi'inden (GAÜ-KAM) PTT Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ulusal flateri sergi ve yarışmasında büyük başarı.

13 Aralık 2014 Cumartesi 17:16
GAÜ’den Büyük Başarı
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GAÜ’den Büyük Başarı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) bünyesinde kurulan Kıbrıs Araştırmaları Merkezi'inden (GAÜ-KAM) PTT Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ulusal flateri sergi ve yarışmasında büyük başarı.

Gaziantep’de gerçekleşen sergi ve yarışmada 'Posta Faliyetlerinde Rum Propagandası ' isimli koleksiyonda GAÜ-KAM 5 pano 80 föy 160 materyal sergiledi. Yarışmada gümüş madalya kazanan koleksiyon, KKTC için anlamlı gurur yaşattı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ-KAM Başkanı ve GAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser, Dünyada bir ikincisi olamayan kendisiyle yarışan koleksiyonda haberleşme ve iletişim konusunun propaganda olarak nasıl kullanıldığını ifade etmek amacıyla hazırlanan bir koleksiyon olduğunu dile getirerek '16 Ağustos 1960'dan günümüze kadar uzanan süreçte Rum Posta İdaresinin tek yanlı olarak Kıbrıs adasında kendi politikalarını nasıl aktardığını sergilemeye çalıştıklarını ve yarışmada gümüş madalya kazandıklarını söyledi.

Yarışmada elde edilen başarıyı temsil eden Diploma ve parme, GAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından GAÜ CEO'su ve Yöneticier Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, Rektör Vekili Prof. Dr. Sadık Ülker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Doç. Dr. Zafer Ağdelen’e takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan GAÜ CEO'su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr Asım Vehbi, Kıbrıs Araştırma Merkezine GAÜ Küresel Bilim Ailesi adına teşekkür ederek bu çalışmanın önemine dikkat çekti. Vehbi, bunlardan birkez daha ders çıkarmamız gerektiğini, ada içinde karşılıklı barış sağlanarak bir anlaşma olmasını umut ettiğini ve bu kapsamda GAÜ'nün 2014-2015 Akademik yılının temasını barış ve sağlık yılı ilan ettiğini belirterek GAÜ-KAM’a birkez daha teşekkürlerini sundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sadık Ülker, Üniversitelerin asıl amaçlarının eğitim ve araştıma olduğunu belirterek, Girne Amerikan Üniversitesi olarak bu tip konularda herzaman destekçi olduklarını söyledi. 

Son Güncelleme: 13.12.2014 17:18
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Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) Bünyesinde Kurulan Kıbrıs Araştırmaları Merkeziinden (GAÜ-KAM) PTT Genel MüdürlüğüUlaştırma Ve Haberleşme Bakanlığı Ve Gaziantep Valiliği’nin Ortaklaşa Gerçekleştirdiği Ulusal Flateri Sergi Ve Yarışmasında Büyük Ba
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