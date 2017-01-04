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04 Ocak 2017 Çarşamba 12:02

GAÜ’DEN, BRTK’NIN 53. YILDÖNÜMÜNDE ANLAMLI ZİYARET

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GAÜ'DEN, BRTK'NIN 53. YILDÖNÜMÜNDE ANLAMLI ZİYARET
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GAÜ’DEN, BRTK’NIN 53. YILDÖNÜMÜNDE ANLAMLI ZİYARET

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk başkanlığındaki heyet, BRTK’nın kuruluşunun 53. yıldönümde BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’a ziyarette bulundu.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, BRTK’nın 53. Yıl dönümünde BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’e ziyarette bulundu.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Rektörü Öztürk, BRTK’nın kurulduğu günden bugüne kadar, Kıbrıs Türk toplumunun mücadelesinden, dünyaya tanıtılmasına kadar en büyük paydaya sahip olduğunu belirterek, 53 yıllık geçmişe sahip olan BRTK’nın son 32 yıldır herzaman GAÜ’nün de yanında olduğunu belirtti. Öztürk, uzun yıllardır GAÜ ve BRTK arasında süre gelen işbirliğinin gün geçtikce arttığını ve bu birlikteliğin artarak devam edeceğine olan olan inancını ifade etti. BRTK’nın Kıbrıs Türkü’nün dünya ya açılan sesi olmasından ve topluma sağlamış olduğu katkılarından dolayı GAÜ adına BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’a teşekkürlerini ileten Öztürk, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyarette ayrıca, GAÜ adına Rektör Öztürk, Özkurt’a plaket takdim etti.

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GaüBrtkYıldönümüZiyaret
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