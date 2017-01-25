GAÜ 2017 KITALARARASI GİRİŞ VE BURS SINAVI BAŞVURULARI 1 MART’TA BAŞLIYOR

GAÜ’DE YÜKSEK ÖĞRETİME BAŞLAYACAK ÖĞRENCİ ADAYLARI BURSLU OLARAK EĞİTİMLERİNE 3 KITADAKİ KÜRESEL KAMPÜSLERDE DEVAM ETME HAKKI KAZANACAK.BAŞVURULAR 1 MART – 29 HAZİRAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEKGirne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) KKTC Liselerinden mezun tüm öğrenci adaylarına yükseköğretim hayatları boyunca kesintisiz 7 yıl özel burslar verileceğini açıkladı. Gerçekleştirilen sınav sonucunda yapılacak olan sıralama ile; 250 kişiye %100, 250 kişiye %75 ve 250 kişiye %50 burs verileceği belirtildi.Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2017 Kıtalararası Burs Sınavı’nın iki tür sınav formatından oluştuğu, birincisinin; Liselerinde Türkçe eğitim modelinde eğitim öğretim gören adayların YGS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtildi. Sınav kitapçığında 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplamda 160 soru bulunduğu bildirilen açıklamada, diğer sınav modelinin ise Kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlandığı vurgulandı. Adayların alanlarına göre ARTS veya SCIENCE kitapçığını seçme hakkına sahip olduğu söylenirken, ayrıca, Türkçe YGS formatlı sınav kitapçığını da seçebilecekleri ifade edildi. İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 soru bulunduğu ve sınav süresinin 160 dakika olduğu, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sınav puanı hesaplamasında doğru saysısına göre puanlama yapılacağı dilegetirildi.Ayrıca, 2017-2018 Akademik yılı, Güz dönemi kayıtları için programlanan burs ve yerleştirme sınavının 29 Haziran Cumartesi günü saat 10:00'da Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüste gerçekleşeceği belirtilirken, adayların sınav günü en geç saat 09.30'da sınav merkezinde hazır bulunmaları; sınav giriş kartlarını ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları söylendi.Sınava katılım gösteren öğrenci adaylarının, burs ve yerleştirme sınavı sonuçlarını 3 Temmuz 2017 günü başvuru formlarında belirtmiş oldukları telefon numaralarına, GAÜ yetkilileri tarafından şahsen aranıp tebliğ edileceği belirtildi.Liseyi KKTC' de bitiren TC uyruklu öğrencilere büyük avantaj!Girne Amerikan Üniversitesi Senatosunun 2012 yılında aldığı karar doğrultusunda; Lise eğitimini KKTC' de tamamlayan tüm TC uyruklu öğrencilerin, KKTC uyruklu öğrenciler gibi burs sınavına katılabileceği, aynı burs ve eğitim harçlarından faydalanabileceği ifade edildi. Ancak TC vatandaşı adayların KKTC Burs ve Yerleştirme Sınavından kazandıkları burslardan faydalanmaları için, ÖSYM' nin