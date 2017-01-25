FLAŞ HABER

Gezi Kabusa Döndü

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 11:08

GAÜ’DE YÜKSEK ÖĞRETİME BAŞLAYACAK

GAÜ'DE YÜKSEK ÖĞRETİME BAŞLAYACAK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
GAÜ 2017 KITALARARASI GİRİŞ VE BURS SINAVI BAŞVURULARI 1 MART’TA BAŞLIYOR

GAÜ’DE YÜKSEK ÖĞRETİME BAŞLAYACAK ÖĞRENCİ ADAYLARI BURSLU OLARAK EĞİTİMLERİNE 3 KITADAKİ KÜRESEL KAMPÜSLERDE DEVAM ETME HAKKI KAZANACAK.
BAŞVURULAR 1 MART – 29 HAZİRAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) KKTC Liselerinden mezun tüm öğrenci adaylarına yükseköğretim hayatları boyunca kesintisiz 7 yıl özel burslar verileceğini açıkladı. Gerçekleştirilen sınav sonucunda yapılacak olan sıralama ile; 250 kişiye %100, 250 kişiye %75 ve 250 kişiye %50 burs verileceği belirtildi.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2017 Kıtalararası Burs Sınavı’nın iki tür sınav formatından oluştuğu, birincisinin; Liselerinde Türkçe eğitim modelinde eğitim öğretim gören adayların YGS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtildi. Sınav kitapçığında 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplamda 160 soru bulunduğu bildirilen açıklamada, diğer sınav modelinin ise Kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlandığı vurgulandı. Adayların alanlarına göre ARTS veya SCIENCE kitapçığını seçme hakkına sahip olduğu söylenirken, ayrıca, Türkçe YGS formatlı sınav kitapçığını da seçebilecekleri ifade edildi. İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 soru bulunduğu ve sınav süresinin 160 dakika olduğu, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sınav puanı hesaplamasında doğru saysısına göre puanlama yapılacağı dilegetirildi.
Ayrıca, 2017-2018 Akademik yılı, Güz dönemi kayıtları için programlanan burs ve yerleştirme sınavının 29 Haziran Cumartesi günü saat 10:00'da Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüste gerçekleşeceği belirtilirken, adayların sınav günü en geç saat 09.30'da sınav merkezinde hazır bulunmaları; sınav giriş kartlarını ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları söylendi.
Sınava katılım gösteren öğrenci adaylarının, burs ve yerleştirme sınavı sonuçlarını 3 Temmuz 2017 günü başvuru formlarında belirtmiş oldukları telefon numaralarına, GAÜ yetkilileri tarafından şahsen aranıp tebliğ edileceği belirtildi.
Liseyi KKTC' de bitiren TC uyruklu öğrencilere büyük avantaj!
Girne Amerikan Üniversitesi Senatosunun 2012 yılında aldığı karar doğrultusunda; Lise eğitimini KKTC' de tamamlayan tüm TC uyruklu öğrencilerin, KKTC uyruklu öğrenciler gibi burs sınavına katılabileceği, aynı burs ve eğitim harçlarından faydalanabileceği ifade edildi. Ancak TC vatandaşı adayların KKTC Burs ve Yerleştirme Sınavından kazandıkları burslardan faydalanmaları için, ÖSYM' nin

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım Sigortası Fonu’nun İki Yıllık Geleceğini Teminat Olarak Vermeyi Kabul Etmiyoruz’’ Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım...
Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye Katıldığını Açıkladı Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu Ubp’ye...
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Yapıldı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi...
‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi ‘karşılama’ Ktgb’de Gösterildi
Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından Bir Heyeti Kabul Etti Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından...
Türkçe Ve Yunanca “tiyatronun Sınır İhlali” Pazartesi Tanıtılıyor Türkçe Ve Yunanca “tiyatronun Sınır İhlali”...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel...
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası Fonu’nun borçlanması...

Haberi Oku