GAÜ’de Uluslararası Tasarım Atölyesi Ve Sempozyumu

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) Uluslararası Tasarım Atölyesi ve Sempozyumu düzenlendi.

GAÜ’nün ev sahipliğinde “Mimari Tasarım ve Restorasyon” alanlarından yüksek lisans yapan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen “Lambousa Bölgesinin Yeniden Okunması ve Tasarlanması” konulu uluslararası tasarım atölyesi çalışmalarına başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, GAÜ ve Roma Sapienza Üniversitesi işbirliğinde başlayan atölye çalışması 29 Kasım’a kadar devam edecek.

Bu çerçevede 26 Kasım’da 14.00 – 18.00 saatleri arasında Spectrum Kongre Merkezi’nde uluslararası sempozyum gerçekleşecek.

Atölye çalışması 28 Kasım’da 15.00–17.00 saatleri arasında GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde yapılacak sunumlar ve sertifika töreniyle tamamlanacak.

Söz konusu uluslararası akademik etkinliğe Belgrad, Alexandria, Floransa ve Mersin üniversitelerinden akademik katılım ve katkı sağlandığı, İtalya Devleti Araştırma Konseyi ile Roma Mimarlık Odası Tarihi Miras Ofisi’nin de organizasyona destek verildiği belirtildi.