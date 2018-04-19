GAÜ’de Turizm Kariyer Fuarı Yapıldı

Lefkoşa, 19 Nisan 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından “Kariyer Günleri ve Kariyer Fuarı” etkinliği düzenlendi.

GAÜ’de gerçekleşen etkinliğe, Çevre ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, akademisyenler, firma yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış konuşmasını yapan GAÜ Kariyer Merkezi Koordinatörü Halide Koca, etkinliğin amacının, çalışma hayatlarında turizm sektörünü düşünen öğrencilerin, şirketlerle buluşması ve iş deneyimlerini birinci ağızdan dinlemeleri olduğunu söyledi.

GAÜ Turizm ve Konaklama Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Bozdağlar da, turizmin tüm dünyada, özellikle KKTC’de ekonomik anlamda katma değeri yüksek olan sektörlerin başında geldiğini belirtti. Bozdağlar, “Bizler gibi ada ülkelerinde sosyal ve ekonomik açıdan gelişme gösteren ülkelerin turizme daha da fazla önem vermesi gerektiğini düşünmekteyim. Turizm Kariyer Fuarı ile öğrencilerimizi sektörle buluşturmak ve ilerideki yaşantılarında kariyer seçimlerini yaparken destek olmak için düzenledik” dedi.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ise, katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, fuar etkinliğini turizm haftası ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, 26 Nisan’da da İşletme fakültesi öğrencileri için, “İşletme ve İnovasyon” konulu bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti.(HUR/FEZ) FOTOĞRAFLI