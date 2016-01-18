GAÜ’de “Suriye Krizi” Konulu Panel Düzenlendi

“Suriye Krizi”konulu panel yoğun ilgi gördü, panelde Doç Dr. Hüseyin Işıksal “Suriye’deki Siyasi Kaos: IŞID ve Türk Dış Politikası”, Yrd.Doç.Dr. Enver Gülseven “Avrupa Birliği’nin Suriye Krizindeki Rolü”, Emete Gözügüzelli de “2012 Anayasası ve Türkmenler” isimli sunumlarını yaptılar.





Krizin kökleri eskiye dayanıyor





“Suriye’deki Siyasi Kaos: IŞID ve Türk Dış Politikası”isimli konuşmasını yapan Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hüseyin Işıksal, Suriye’deki krizin köklerinin çok eskilere dayandığını ve Ortadoğu’da varolan meşruiyet sorunundan ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak sorunun sadece Esad-Muhalefet ve IŞİD tehlikesi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.





Yöneticilerle halk arasındaki çizgiler





Ortadoğu’da devlet sisteminin ve otoritesinin çökmüş olmasındaki en önemli nedenlerinin yöneticiler ve halk arasındaki çizgilerin gittikçe kalınlaşması, devlet yönetiminin yozlaşması ve meşruiyetini kaybeden devlet kimliğinin yerine din, etnik köke, ve kabile kimliklerinin öne çıkması olduğunu söyleyen Doç.Dr. Işıksal, daha sonra Suriye’deki krizin nedenlerini, Hafız ve Beşar Esad dönemini ve IŞID’in ortaya çıkma sürecini anlattı.





Türkiye etkin rol oynamalı



