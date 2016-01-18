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GAÜ’de “Suriye Krizi” Konulu Panel Düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyaset Bilimi Fakültesi’nin düzenlediği“Suriye Krizi”konulu panel yoğun ilgi gördü,

GAÜ’de “Suriye Krizi” Konulu Panel Düzenlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyaset Bilimi Fakültesi’nin düzenlediği“Suriye Krizi”konulu panel yoğun ilgi gördü,

18 Ocak 2016 Pazartesi 14:20
GAÜ’de “Suriye Krizi” Konulu Panel Düzenlendi
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 GAÜ’de “Suriye Krizi” Konulu Panel Düzenlendi

“Suriye Krizi”konulu panel yoğun ilgi gördü, panelde Doç Dr. Hüseyin Işıksal “Suriye’deki Siyasi Kaos: IŞID ve Türk Dış Politikası”, Yrd.Doç.Dr. Enver Gülseven “Avrupa Birliği’nin Suriye Krizindeki Rolü”, Emete Gözügüzelli de “2012 Anayasası ve Türkmenler” isimli sunumlarını yaptılar.

Krizin kökleri eskiye dayanıyor

“Suriye’deki Siyasi Kaos: IŞID ve Türk Dış Politikası”isimli konuşmasını yapan Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hüseyin Işıksal, Suriye’deki krizin köklerinin çok eskilere dayandığını ve Ortadoğu’da varolan meşruiyet sorunundan ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak sorunun sadece Esad-Muhalefet ve IŞİD tehlikesi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Yöneticilerle halk arasındaki çizgiler

Ortadoğu’da devlet sisteminin ve otoritesinin çökmüş olmasındaki en önemli nedenlerinin yöneticiler ve halk arasındaki çizgilerin gittikçe kalınlaşması, devlet yönetiminin yozlaşması ve meşruiyetini kaybeden devlet kimliğinin yerine din, etnik köke, ve kabile kimliklerinin öne çıkması olduğunu söyleyen Doç.Dr. Işıksal, daha sonra Suriye’deki krizin nedenlerini, Hafız ve Beşar Esad dönemini ve IŞID’in ortaya çıkma sürecini anlattı.

Türkiye etkin rol oynamalı

Sunumun son bölümünde Türk Dış Politikasının Suriye’deki hatalarından da bahseden Doç.Dr. Hüseyin Işıksal,Suriye’de Esad rejiminin hızlı bir şekilde yıkılacağını düşünmenin, yıkılacak olan rejimin yerine hızlı ve istikrarlı bir rejim kurulacağını düşünmenin, muhalefeti bir bütün ve Esad rejiminden daha demokratik olacağını öngörmenin ve Suriye’deki içsavaşın yaratacağı göçmen krizinin siyasi ve ekonomik boyutunun hesaplanamamasının ciddi hatalar olduğunu belirtti. Konuşmasının sonunda bölgede oluşan ve derinleştirilmeye çalışılan Sünni-Şii savaşında Türkiye’nin yeralmaması ve Türkiye’nin savaşın biran once bitirilmesi yönünde etkin rol oynaması gerektiğini sözlerine ekledi.






Son Güncelleme: 18.01.2016 14:19
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GAÜ’de “Suriye Krizi” Konulu Panel Düzenlendi
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