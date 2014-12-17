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GAÜ’de Pakistan’daki Saldırıda Ölenler İçin Anma Töreni

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) geçtiğimiz gün Pakistan’da Taliban tarafından bir okula yapılan saldırıda ölenlerin anıldığı bir tören düzenlendi.

GAÜ’de Pakistan’daki Saldırıda Ölenler İçin Anma Töreni

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) geçtiğimiz gün Pakistan’da Taliban tarafından bir okula yapılan saldırıda ölenlerin anıldığı bir tören düzenlendi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 15:00
GAÜ’de Pakistan’daki Saldırıda Ölenler İçin Anma Töreni
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Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) geçtiğimiz gün Pakistan’da Taliban tarafından bir okula yapılan saldırıda ölenlerin anıldığı bir tören düzenlendi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Özgürlük Meydanı’nda yer alan törene, GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, törende konuşan GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, Pakistan’ın birçok bölgesinde bulunduğunu ve kendini evindeymiş gibi hissettiğini belirterek, yaşanan üzücü olayın utanç verici olduğunu söyledi.

148 çocuk ve gencin hayatını kaybetmesinin utanç olduğunu vurgulayan Vehbi, “Bu çeşit terör olayları herhangi bir durumu çözmüyor, aksine daha da kötüleştiriyor. Hepinizden isteğim Pakistan’dan ve nereden olursanız olun bugün tek bir amaç için, orada ölenler ve aileleri için hep birlikte olmamızdır” dedi.

Törende, Pakistan’daki saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda da bulunuldu.

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