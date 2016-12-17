GAÜ’DE “GEŞTALT TERAPİ” KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Topluma Hizmet dersi kapsamında 2 gün süren “Geştalt Terapi” konulu seminer öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

GAÜ Millenyum Senato Kongre Salonu’nda düzenlenen Seminere konuşmacı olarak, CBC Bireysel ve Kurumsal Gelişim Merkezi Yöneticisi Prof. Dr. Ceylan Daş Katıldı.





Prof.Dr. Ceylan Daş, seminerde “Geştalt Terapi” terapi yöntemini anlatarak şunları söyledi;

“1940’lı yıllarda Fritz Perls öncülüğünde kurulan Geştalt terapi yaklaşımı, hümanist psikoloji ile varoluşçu psikoloji akımlarından etkilenmiş bir terapi kuramı ve yaklaşımıdır. Almanca bir sözcük olan “Geştalt”; Bütün, örüntü, görünüş gibi anlamlara gelir. Geştalt terapi yaklaşımı alan içinde felsefesinden çok teknikleriyle tanınmaktadır. Oysa Geştalt yaklaşımı tekniklerden çok ilişkiyi, teması ve diyalogu önemsemektedir. Her bireyin, doğuştan var olan potansiyellerini açığa çıkarabilme dürtüsüne sahip olduğu görüşünü benimseyen Geştalt yaklaşımı, bireylerin, “aslında olmadıkları” birinin özelliklerine sahip olmalarını değil; aksine, kendi özelliklerini ve potansiyellerini fark edip bunlara sahip çıkabilmelerini ve kendilerini gerçekleştirmelerini” amaçlar dedi.

Seminer sonunda katılımlarından dolayı Prof.Dr. Ceylan Daş’a teşekkür plaketini GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk takdim etti.



