Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 09:27

GAÜ’DE “GEŞTALT TERAPİ” KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Topluma Hizmet dersi kapsamında 2 gün süren “Geştalt Terapi” konulu seminer öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

GAÜ'DE 'GEŞTALT TERAPİ” KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 GAÜ’DE “GEŞTALT TERAPİ” KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Topluma Hizmet dersi kapsamında 2 gün süren “Geştalt Terapi” konulu seminer öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

GAÜ Millenyum Senato Kongre Salonu’nda düzenlenen Seminere konuşmacı olarak, CBC Bireysel ve Kurumsal Gelişim Merkezi Yöneticisi Prof. Dr. Ceylan Daş Katıldı.

Prof.Dr. Ceylan Daş, seminerde “Geştalt Terapi” terapi yöntemini anlatarak şunları söyledi;

“1940’lı yıllarda Fritz Perls öncülüğünde kurulan Geştalt terapi yaklaşımı, hümanist psikoloji ile varoluşçu psikoloji akımlarından etkilenmiş bir terapi kuramı ve yaklaşımıdır. Almanca bir sözcük olan “Geştalt”; Bütün, örüntü, görünüş gibi anlamlara gelir. Geştalt terapi yaklaşımı alan içinde felsefesinden çok teknikleriyle tanınmaktadır. Oysa Geştalt yaklaşımı tekniklerden çok ilişkiyi, teması ve diyalogu önemsemektedir. Her bireyin, doğuştan var olan potansiyellerini açığa çıkarabilme dürtüsüne sahip olduğu görüşünü benimseyen Geştalt yaklaşımı, bireylerin, “aslında olmadıkları” birinin özelliklerine sahip olmalarını değil; aksine, kendi özelliklerini ve potansiyellerini fark edip bunlara sahip çıkabilmelerini ve kendilerini gerçekleştirmelerini” amaçlar dedi.

Seminer sonunda katılımlarından dolayı Prof.Dr. Ceylan Daş’a teşekkür plaketini GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk takdim etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
GaüSeminer
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplıca’da Bir Ambarda Yangın Kaplıca’da Bir Ambarda Yangın
YDP İle TBMM’den Bir Heyet Saray Otel’de Kahvaltılı Toplantıda Biraraya Geldi YDP İle TBMM’den Bir Heyet Saray Otel’de Kahvaltılı...
İskele’de Şehitleri Anma Gecesi Düzenlendi İskele’de Şehitleri Anma Gecesi Düzenlendi
Camilerde Yarın Şehitler İçin Mevlit Okunacak Camilerde Yarın Şehitler İçin Mevlit Okunacak
Şehitleri Anma Töreni Ertelendi Şehitleri Anma Töreni Ertelendi
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner’den TAK’a 43. Yıl Mesajı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner’den...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Kaplıca’da Bir Ambarda Yangın
Kaplıca’da Metin Ertem’e ait ikametgahın bitişiğinde ambar olarak kullanılan odada, soba kazanının...

Haberi Oku