GAÜ’de “Çözüm Sürecinde Son Nokta Mı?” Konulu Panel Düzenlendi

4 MİLLETVEKİLİNİN KONUŞMACI OLDUĞU PANELDE KIBRIS SORUNU MÜZAKERELERİNDE GELİNEN DURUM İRDELENDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) çalışma grubunun oluşturduğu Kıbrıs Masası, 4 milletvekilinin konuşmacı olarak katıldığı “Çözüm Sürecinde Son Nokta mı?” konulu panel düzenledi.

Panel, bugün saat 11.00’de GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde yer aldı.

GAÜ Rektörü Prof. Kutsal Öztürk ile Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Aykut Toros’un açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hasibe Şahoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde, UBP Milletvekili Ersin Tatar, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve TDP Milletvekili Zeki Çeler konuştu.

CTP MİLLETVEKİLİ BİRİKİM ÖZGÜR

Çözüm sürecinde ençok zarar gören toplumun, Kıbrıs Türk toplumu olduğunu vurgulayan CTP Milletvekili Birikim Özgür, Kıbrıs Türk halkının varlığının devam etmesi ve köklenerek güçlenerek varlığını adada sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Özgür, “siyasi eşitliğe dayalı olarak bu sürecin Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler arasında bir dengenin sağlanması suretiyle yaşanması, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Kıbrıslı Türklerin üzerinde durduğu bir husus. Kıbrıs sorunu nasıl bir şekil alırsa, Kıbrıs Türkünün varoluşu daha güçlü olur şeklinde bir çözümün arayışı içeresindeyiz” diye konuştu.

UBP MİLLETVEKİLİ ERSİN TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar ise, Kıbrıs sorununun çözümünde milliyetçilik ve ulusalcılığın esas olduğunu söyleyerek, “Millettin meselesinde yanlış olamaz. Günün sonunda Türk-Yunan dengesinin her zaman korunması lazım. Bunun korunabilmesi içinde hangi antlaşma olursa olsun, kuzeyde ayrı bir Türk devleti olacak ve Türkiye burada olacak” dedi.

Annan Planından sonra Kıbrıs Türk halkının oyuna getirildiğini ve tek taraflı olarak Rumların Avrupa Birliğine girdiğini dile getiren Tatar, bunun hata olduğunu İngiltere’nin eski dışişleri bakanının kabul ettiğine işaret etti ve “Böyle bir hata kabul edilemez” şeklinde konuştu.

DP MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ARABACIOĞLU

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ise, çözüm sözcüğü ile barış sözcüğünün eş anlamlı olmadığına dikkat çekerek, “bazen çözümün, var olan barışı da alıp götürebileceğini” kaydetti.

Arabacıoğlu, Rumların hala daha ENOSİS zihniyetinde olduğunu söyleyerek, bu konuyu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da toplantılarda ilettiğini ifade etti. Mustafa Arabacıoğlu ayrıca, Rum tarafının, nüfus açısından ve ekonomik anlamda daha güçlü olduğunu da dile getirdi.

TDP MİLLETVEKİLİ ZEKİ ÇELER

“Kıbrıs Türk gençliğinin tarihini bilmediğinin” söylendiğini, bunun kabul edilir bir şey olmadığını söyleyen TDP Milletvekili Zeki Çeler, eğer Kıbrıs Türk gençliği dünya ile birleşmek ve gerçek anlamda devlet yönetimi içersinde olmayı arzuluyorsa, bunun da bu adada barış yoluyla olabileceğini düşünüyorsa ve bunu arzulamanın gençlerin geçmişi bilmediği anlamına gelemeyeceğini ifade etti.





