GAÜ’DE; ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞİYOR
Girne Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi; Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz ay yapılan başkanlık seçimleri ve seçimlerde kullanılan “halkla ilişkiler” yöntemlerinin ele alınacağı bir konferans düzenledi.
GAÜ siyasal Bilimler Fakültesi Dekanlığı’ndan verilen bilgide; Lefkoşa Amerikan Büyükelçiliği, ‘Public Affairs Departmanı’ndan Glen Davis’in konuşmacı olarak katılacağı konferans, 14 Aralık Çarşamba Günü, saat 14.00’de Milenyum Kongre Salonu’nda gerçekleşecek.