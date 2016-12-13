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13 Aralık 2016 Salı 14:01

GAÜ’DE; ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞİYOR

GAÜ'DE; ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞİYOR
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GAÜ’DE; ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SEMİNERİ GERÇEKLEŞİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi; Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz ay yapılan başkanlık seçimleri ve seçimlerde kullanılan “halkla ilişkiler” yöntemlerinin ele alınacağı bir konferans düzenledi.

GAÜ siyasal Bilimler Fakültesi Dekanlığı’ndan verilen bilgide; Lefkoşa Amerikan Büyükelçiliği, ‘Public Affairs Departmanı’ndan Glen Davis’in konuşmacı olarak katılacağı konferans, 14 Aralık Çarşamba Günü, saat 14.00’de Milenyum Kongre Salonu’nda gerçekleşecek.



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