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Gaü Yüksek Lisans Ve Doktora Programları Cloud Binası’nda

Lefkoşa, 28 Mayıs 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yüksek Lisans ve Doktora programlarının Girne kampüsüne ilave olarak, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Lefkoşa DereboyuCloud Binası’nda da verileceğini duyurdu.GAÜ’den verilen bilgiye göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı GAÜ ile kardeş üniversitesi KAÜ, yüksek lisans ve doktora programları için Lefkoşa’da eğitim almak isteyenlere fırsat...

Gaü Yüksek Lisans Ve Doktora Programları Cloud Binası’nda

Lefkoşa, 28 Mayıs 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yüksek Lisans ve Doktora programlarının Girne kampüsüne ilave olarak, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Lefkoşa DereboyuCloud Binası’nda da verileceğini duyurdu.GAÜ’den verilen bilgiye göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı GAÜ ile kardeş üniversitesi KAÜ, yüksek lisans ve doktora programları için Lefkoşa’da eğitim almak isteyenlere fırsat...

28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:22
Gaü Yüksek Lisans Ve Doktora Programları Cloud Binası’nda

Lefkoşa, 28 Mayıs 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yüksek Lisans ve Doktora programlarının Girne kampüsüne ilave olarak, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Lefkoşa DereboyuCloud Binası’nda da verileceğini duyurdu.
GAÜ’den verilen bilgiye göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı GAÜ ile kardeş üniversitesi KAÜ, yüksek lisans ve doktora programları için Lefkoşa’da eğitim almak isteyenlere fırsat sunacak.
Lefkoşa’da bulunan KAÜ Cloud binasında yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmak isteyenler, info@auc.edu.tr mail adresi veya 0392 228 92 33 numaralı telefondan bilgi alabilecek.
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Mehmet Akif Caddesi/Dereboyu’ndakiCloud Binası’nda verilecek yüksek lisans ve doktora programları şunlar:
Yüksek Lisans: Hukuk (LLM,) (TR-EN),Mimarlık (March) (TR-EN),Basın-Yayın (Msc) (TR-EN),Halkla İlişkiler (Msc) (TR-EN),Uluslararası İlişkiler (Msc) (TR-EN), İşletme(Tezli/Tezsiz) (TR-EN), Eğitim Yönetimi ve Denetimi (MA) (TR-EN)
Doktora: Mimarlık (Phd) (TR-EN), Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Phd) (TR-EN), Pazarlama (Phd) (TR-EN), İletişim ve Medya Yönetimi (Phd) (TR-EN), İşletme Yönetimi (Phd) (TR-EN).”
(TUĞ/GUR) FOTOĞRAFLI
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