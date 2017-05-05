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05 Mayıs 2017 Cuma 14:52

Gaü Yüksek Lisans Programları, Edunıversal Sıralamasında İlk 20’ye Girdi

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) yüksek lisans programlarının, Avrupa Birliği yükseköğretimi denetleme ve akreditasyon kurumlarından EDUNIVERSAL’in 2016-2017 akademik yılının “Best Masters” üniversite sıralamasında ön sıralarda yer aldığı kaydedildi.

Gaü Yüksek Lisans Programları, Edunıversal Sıralamasında İlk 20'ye Girdi
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) yüksek lisans programlarının, Avrupa Birliği yükseköğretimi denetleme ve akreditasyon kurumlarından EDUNIVERSAL’in 2016-2017 akademik yılının “Best Masters” üniversite sıralamasında ön sıralarda yer aldığı kaydedildi.

GAÜ’den yapılan açıklamada, üniversitenin Hukuk, Finans ve Uluslararası İşletme, Marketing ve Ekonomi Yüksek Lisans programlarının bölgedeki üniversite programları arasında ilk 20’ye girmeyi başardığı ifade edildi.

Sıralama şöyle:
“Hukuk                         : Bölge sıralamasında 10.
Finans                         : Bölge sıralamasında 9.
Uluslararası İşletme : Bölge sıralamasında 9.
Pazarlama                   :Bölge sıralamasında 10.
MBA                             : Bölge sıralamasında 18.
Ekonomi                      : Bölge sıralamasında 10.
İnşaat Yönetimi         : Dünya genelinde 98. sırada”

AKPINAR: “ KÜRESEL BAŞARILARI ÜLKEMİZE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Eduniversal tarafından yayımlanan en iyi eğitim kurumları listesinin işletme ve yönetim alanında dünyaca geçerli bir değerlendirme olduğunu belirterek, sıralamalarda yapılan değerlendirme kriterlerinin; programların dünya çapında geçerliliği, programlarda eğitim gören öğrencilerin memnuniyeti ve mezunların başarıları olduğunu belirtti.

Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi olarak 50. yıla doğru ilerlerken, “başarılara imza attıklarını ve küreselleşen dünyaya ayak uydurmak için sürekli gelişim içerisinde olduklarını” kaydetti.

(GÖZ/ÖK)

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