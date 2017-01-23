Gaü Uluslararası Kampüsleri 2017 Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Lefkoşa, 22 Ocak 17 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) uluslararası kampüsleri 2017 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, toplantı, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığında GAÜ Başkan Vekili Cemile Esenyel, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Aral Doğu, Moldova Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, University of Constantine Rektörü Prof. Dr. Gheorghe Avornic ve üniversite yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Akpınar, GAÜ’nün yurtdışı kampüslerine her geçen gün ilginin giderek arttığını belirterek, bu doğrultuda çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Akpınar, 2 haftalık yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen öğrencilerin Moldova Amerikan Üniversitesi’ne ilgiyi artırdığını belirterek, 150’ye yakın öğrencinin 30 Ocak’ta derslerine başlayacağını bildirdi.

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