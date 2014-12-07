Gaü Uçan Melekler Yaşlı Ve Çocuk Bakım Destek Projesi Devam Ediyor



Lefkoşa, 7 Aralık 14 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün ‘Güçlü toplumun temeli mutlu ve sağlıklı çocuk ve insandır’ sloganıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi “Uçan Melekler-Flying Angels”, yaşlı ve çocuk bakım ve destek projesi devam ediyor.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında yardım ve hizmet almak isteyen vatandaşlar 650 20 00 no’lu telefondan 1280’i veya 0548 830 06 18 no’lu telefonu arayabilir.

Ayrıca isteyen vatandaşlar www.gauflyingangels.com adresinden konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilir ve projeye başvuru yapılabilir.

Açıklamaya göre proje kapsamında Hemşirelik Yüksekokulu akademik kadrosu ve öğrencileri yaşlılara kendi evlerinde tıbbi ve psikolojik destek verirken, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü akademik kadrosu ve öğrencileri yardıma muhtaç ailelerin okul öncesi çağındaki çocuklarına bakım, okul öncesi eğitim ve destek veriyor.

(DOĞ/ÖK)