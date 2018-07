Gaü, Nijerya\'da Çeşitli Üniversiteler İle İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Lefkoşa, 7 Temmuz 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Nijerya’da çeşitli üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yaptı.

GAÜ\'den yapılan açıklamaya göre, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut\'un başkanlığındaki heyet, Nijerya’da temaslarda bulunarak çeşitli işbirliği anlaşmalarına imza koydu.

Federal University of Katsina, University of Calabar, Federal University of Dutsin, Landmark University, Yobe State University, University of Abuja, Wesley University, Anchor University, Augustine University, Chistland University, Bells University of Ota, Babcock University ve Technical University ile yapılan temasların ardından, Nijerya’da ortak program yürütme de dahil, eğitim alanında çeşitli mahiyetler doğrultusunda işbirliği anlaşmalarına imza konulduğu kaydedilen açıklamada, sözkonusu anlaşmaların, eğitim kurumları arasında yeni bir akademik vizyon sunmayı öngördüğü belirtildi.

