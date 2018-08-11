Gaü Müzik Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavları Başlıyor



Lefkoşa, 11 Ağustos 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü\'nün özel yetenek sınavları 13-17 Ağustos tarihleri arasında Türkiye\'de gerçekleştirilecek.

GAÜ Rektörlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre; özel yetenek sınavları 13 Ağustos Pazartesi - Ankara (11:00 - 16:00), 15 Ağustos Çarşamba - İstanbul (11:00 - 16:00), 17 Ağustos Cuma - İzmir (11:00 - 16:00) tarih ve saatlerinde ilgili GAÜ Temsilcilikleri\'nde yapılacak.

GAÜ Müzik Öğretmenliği Sınav Komisyonu tarafından adayların müziksel dikte, enstrüman yeteneği, solfej, deşifre, sesleri aralık ve adları ile tanıma, sesleri ezgisel ve armonik olarak duyma, ezgi ve ritm tekrarlama ile sesini doğru kullanabilme gibi özellikleri ile ilgili bir değerlendirim süreci oluşturulacağı belirtildi.

(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI





