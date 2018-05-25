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Gaü Kurucu Rektörü Akpınar: “hükümetimiz Ve Ev Sahipleri Döviz Konusunda Gerekli Adımları Atmalı”

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda hükümetin ve ev sahiplerinin gerekli adımları atmasını istedi, ülke genelinde birlik olma çağrısında bulundu.

Gaü Kurucu Rektörü Akpınar: “hükümetimiz Ve Ev Sahipleri Döviz Konusunda Gerekli Adımları Atmalı”

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda hükümetin ve ev sahiplerinin gerekli adımları atmasını istedi, ülke genelinde birlik olma çağrısında bulundu.

25 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Gaü Kurucu Rektörü Akpınar: “hükümetimiz Ve Ev Sahipleri Döviz Konusunda Gerekli Adımları Atmalı”

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda hükümetin ve ev sahiplerinin gerekli adımları atmasını istedi, ülke genelinde birlik olma çağrısında bulundu.

Akpınar açıklamasında, GAÜ ve KAÜ olarak eğitim harçlarını TL olarak belirlediklerini kaydederek, “Ancak Vakıflar İdaresi, devlet ve belediyelerden kiralanan tüm emlak döviz üzerinden. Hükümetimiz ve ev sahipleri döviz konusunda gerekli adımları atmalı. Birlikte anlayış ve destekle öğrencilerimizi korumalıyız” dedi.

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Akpınar, ev ve işletme sahiplerinin de artık kiralarını bu süreçte döviz üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden almaları gerektiğini ifade ederek, “Ev ve işletme sahipleri de artık kiralarını bu süreçte döviz üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden almalılar. Yüksek kira ve dövizle kira ısrarı içinde bulunduğumuz süreçte, tüm sektörlere; özellikle öğrencilerimize çok büyük zarar gelecek. Ülke olarak birlikte olma zamanı” ifadelerini kullandı.

Dövizle ilgili hükümetten iyileştirme beklenemeyeceğini, KKTC’nin ekonomik varlık ve yönetim sisteminin buna uygun olmadığını belirten Akpınar “Hükümet kendi kurumlarını Türk Lirası işleme yönlendirmeli. Sektörler olarak bizlerin de birlikte hareket etme zorunluluğumuz var” dedi.

(AK/GÜL)

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