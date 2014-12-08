Gaü, Kaü Ve Tt Motor İşbirliğinde Otomotiv Sektörüyle İlgili Bölüm İçin Adım

Lefkoşa, 8 Aralık 14 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve kardeş Üniversite Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), TT Motor A.Ş. işbirliğinde otomotiv ve motosiklet üretim-tasarım üzerine bölüm açılması için adım attı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve kardeş üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Alayköy yerleşkesi bünyesindeki 5 bin metrekare alan içerisinde, “otomotiv ve motosiklet üzerine üretim ve dizayn konusunda A'dan Z'ye bütün konularda uluslararası düzeyde eğitim olanağı” sağlayacak.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ ve KAÜ Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Alayköy yerleşkesi içerisine kurulacak olan atölyelerde öğrencilere, “montaj, servis, boya, kaynak bölümlerinde geniş kapsamlı eğitim” verilecek.

AKPINAR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, 5 bin metrekarelik tesis içerisine uluslararası standartlarda atölyelerin kurulacağını belirterek, öğrencilerin ileri düzeyde eğitim alarak dünya üzerinde aranan iş gücü olacaklarını kaydetti.

Akpınar ayrıca, dünya üzerinde özellikle bu sektörde çok fazla eleman eksikliğinin olduğunu bildirerek, eksikliğin GAÜ, KAÜ ve TT Motor A.Ş. işbirliği ile giderileceğini söyledi.

TELLİ

TT Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli de açıklamasında, Akpınar’ı eğitime olan katkılarından dolayı kutlayarak, anlaşma sağladıkları yeni projenin GAÜ, KAÜ ve TT Motor A.Ş. ile birlikte otomotiv ve motosiklet üretim-tasarım kampüsleri kurmak olduğunu belirtti.

(HUR/HÖ)