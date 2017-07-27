Gaü, Karadağ Ve Sırbistan’da Kampüs Açıyor

Lefkoşa, 27 temmuz 17 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Karadağ ve Sırbistan’da kampüs açmak için adım attı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre,GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığında Millenium Başkanlık Ofisi’nde yapılan ve GAÜ Yönetim Kurulu Üyesi Aral Doğu, Montenegro Akdeniz Üniversitesi Başkan Dr. Dusko Knezeviç, Görsel Sanatlar Fakültesi Dekanı Andjela Jaksic Stojanović ve Atlas Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Petar Gazivoda’nın katıldığı toplantıda, iki kurum arasında akademik işbiliği anlaşması imzalanırken, aynı zamanda, Sırbistan ve Karadağ’da kurulucak olan kampüs ile ilgili adımlar atıldı.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, yeni akademik yıla girerken Montenegro Akdeniz Üniversitesi ile önemli işbirlikleri geçekleştirdikleri ve GAÜ’nün Montenegro ve Belgrad’ı GAÜ global öğrenci network’üne açtıklarını kaydetti.

Anlaşmanın üniversite öğrencilerine büyük yararlar sağlayacağını belirten Akpınar, bunun yanında Montenegro Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Amerikan Koleji kurulmasına yönelik ön mutabakata varıldığını da söyledi.

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