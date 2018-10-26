Gaü İletişim Fakültesi Heyeti Tak, Brtk Ve Yayın Yüksek Kurulu’nu Ziyaret Etti

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu ile GAÜ Medya Koordinatörü ve Kariyer Uzmanı Simge Özekler Erdal, TAK, BRTK ve Yayın Yüksek Kurulu’nu ziyaret etti.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre heyet GAÜ İletişim Fakültesi için destek ve işbirliği talep etti.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu, göreve atanmasının ardından kamu kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde, ilk olarak TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile bir araya gelerek, İletişim Fakültesi öğrencilerinin sektörel deneyim kazanmalarına katkı sağlayacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bu çerçevede TAK ile gerçekleştirilecek kurumlararası işbirliği anlaşmaları ile ilgili olarak görüşmelerde bulunan Yayınoğlu, medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmayı amaçlayan İletişim Fakültelerinin, bunun akademik birikimin uygulamalı eğitim ile desteklenmesi sayesinde gerçekleşebileceğine vurgu yaptı.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Yayınoğlu ve GAÜ Medya Koordinatörü ve Kariyer Uzmanı Erdal daha sonra BRTK Müdürü Aysu Basri Akter’i de ziyaret etti.

Yayınoğlu, Basri’ye, BRTK’nın başarılı hd yayınları ve stüdyoları hakkındaki görüşlerini aktardı ve BRTK’nın yayınları çerçevesinde, üniversitelere verdiği yayın desteği konusundaki hizmetlerinden dolayı da teşekkürlerini sundu.

Ziyarette BRTK’nın bir gurur kaynağı olarak, böylesi alt yapısı güçlü stüdyolarında öğrencilerin yer alabilmesi için neler yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretler çerçevesinde YYK Başkan’ı Olgun Üstün ve Ferhat Atik ile de bir araya gelen Yayınoğlu ve Erdal, KKTC’de televizyon yayıncılığı ve sektörle ilgili konularda fikir alışverişinde bulunurken, öğrencilerin çalışmalarının yerel medyada yayınlaması, staj olanakları gibi konularda neler yapılabileceğini görüştü.

(GÖZ/YIL) FOTOĞRAFLI