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29 Ocak 2017 Pazar 17:20

Gaü Havacılık Yüksek Okulu İstanbul Yerleşkesi Hizmete Girdi

Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksek Okulu'nun İstanbul'daki yerleşkesi Merter'de hizmete girdi.

Gaü Havacılık Yüksek Okulu İstanbul Yerleşkesi Hizmete Girdi
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Lefkoşa, 29 Ocak 17 : Girne Amerikan Üniversitesi Havacılık Yüksek Okulu'nun İstanbul'daki yerleşkesi Merter'de hizmete girdi.

GAÜ'den verilen bilgiye göre; Pilotaj Bölümü öğrencilerinin, sivil havacılık uygulamalarının imkanlarından daha geniş yararlanabilmesi amacı ile oluşturulan tesis, 4 adet derslik ile yardımcı üniteler ve sosyal alanlara sahip. Yakın bir gelecekte, simulatör eğitimi ünitesinin de ekleneceği yerleşkeye, pilotaj öğrencileri; Girne Merkez Kampüsü'ndeki 2.5 yıllık teorik eğitimlerinin tamamlanması ile geçiş yaparak, diğer safha olan uçuş eğitimlerine başlayacaklar.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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