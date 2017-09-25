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25 Eylül 2017 Pazartesi 11:55

Gaü Havacılık Yüksek Okulu İle Uluslararası Havacılık Akademisi Pilotaj Eğitimi İçin Yüzde 50 Burs Verecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Havacılık Yüksekokulu ve GAÜ İstanbul bünyesinde eğitim veren GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi, KKTC liselerinden mezun olan öğrencilere pilotaj eğitimi için yüzde 50 burs verecek.

Gaü Havacılık Yüksek Okulu İle Uluslararası Havacılık Akademisi Pilotaj Eğitimi İçin Yüzde 50 Burs Verecek
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Lefkoşa, 25 Eylül 17 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Havacılık Yüksekokulu ve GAÜ İstanbul bünyesinde eğitim veren GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi, KKTC liselerinden mezun olan öğrencilere pilotaj eğitimi için yüzde 50 burs verecek.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, burslar için son başvuru 29 Eylül’de yapılabilecek.

Hazırlık programı hariç 4 yıldan oluşan eğitimlerde, eğitim dilinin uluslararası düzeyde ingilizce olduğu ve eğitim kapsamında; İngilizce dil eğitimi, akademik ve seçmeli dersler, havayolu taşımacılığı pilot lisansı (ATPL), hususi pilot lisansı (PPL), uygulamalı uçuş eğitimi ve  teorik yer dersleri bulunduğu ifade edildi.

4 yıllık pilotaj eğitimi süresince öğrencilerin toplamda 213 saat uçuş yapacağı belirtilen açıklamada, mezun olan öğrencilerin; Pilot Eğitimi Lisans Diploması (4 yıllık), ATP(A)-Frozen seviyesinde derslerini tamamlayarak, Ticari Pilot Lisansı(CPL) ve Aletli Uçuş Yetkisi Lisansına IR(A) sahip olacağı kaydedildi.

GAÜ Pilotaj bölümü ve Uluslararası Havacılık Akademisi bünyesindeki eğitimlerin Kanada yapımı 2 adet DA-20, Cessna 172 RG ve DA-40 modeli ile yürütüldüğü yakında filoya iki motorlu DA42 uçağı daha dahil edileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye, www.gau.edu.tr,  [email protected] mail adresiyle; 0392 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

(UG/ŞEB)

 

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