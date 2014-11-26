Gaü Girne Araştırma Enstitüsü Anayasa Değişikliğinin Neden Reddedildiğini Araştırdı

YÜZDE 52.7 “BİLGİSİZLİK” DEDİ

Lefkoşa, 25 Kasım 14 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Girne Araştırma Enstitüsü’nün, 29 Haziran’daki Anayasa değişikliği halkoylamasında halkın “bilgisizlik” nedeniyle “hayır” oyu kullandığını kamuoyu araştırmasıyla belirlediği açıklandı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, enstitünün kamuoyu araştırmasının sonuçları, perşembe günü saat 11.30’da GAÜ Girne Yerleşkesi Millenium Senato Kongre Merkezi’nde düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyu ve basınla paylaşılacak.

9 Kasım’da tamamlanan kamuoyu yoklamasında ülkedeki seçmen kitlesi esas alınarak örneklem kullanıldığı ve yöneltilen sorular arasında yer alan “KKTC halkı Anayasa değişikliğine niye hayır dedi” sorusuna katılımcıların yüzde 52.7’sinin “Halk değişiklikleri tam olarak bilmediği için” seçeneğini işaretleyerek yanıt verdikleri bildirildi.

(GÜL/GUR)