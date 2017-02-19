Gaü Fransa Ve Portekiz’de Kampüs Kuruyor

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Fransa ve Portekiz’de kampüs kurma çalışmalarına başladığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan kampüslerine ek olarak GAÜ Fransa ve GAÜ Portekiz oluşumlarına başlandığını kaydetti.

Akpınar, bu ülkelerden gelen davet ve ortaklık çağrılarının; GAÜ’nün tüm dünyada tanınır olduğunun en büyük kanıtı olduğunu belirterek, GAÜ’nün; KKTC, Türkiye, İngiltere, Sri Lanka, Hong Kong, ABD ve Moldovya’da bulunan kampüslerine ek olarak Paris ve Portekiz’de de kampüsleşeceğini ifade etti.

(EMR/HÖ)