Gaü, Döviz Kurundaki Artışa Karşı Önlem Aldığını Açıkladı

Sözkonusu tedbirlerin, önümüzdeki akademik dönemler bazında TC ve KKTC kökenli öğrenciler için uygulanacağı belirtildi. GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Üniversitemiz rektörlüğünün almış olduğu karar doğrultusunda: ‘2018 Yaz Okulu Kuralları’ çerçevesinde uygulanan döviz kuru sabitlemesinin yanında, ‘2018- 2019 Akademik Yılı’ için eğitim harcı ödemesini yapacak TC ve KKTC uyruklu öğrencilerimiz için 15 Ağustos 2018 tarihine kadar 1 Euro, 4.60 TL olarak sabitlenmiştir.
Rektörlüğümüz; 2018 - 2019 Akademik Yılı’nda güz ve bahar dönemlerini kapsayacak şekilde de, yine TC ve KKTC uyruklu öğrenciler için, eğitim harcını 1 Euro = 5 TL olarak sabitleme kararı almıştır.”
(SEL)