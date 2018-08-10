Gaü, Döviz Kurundaki Artışa Karşı Önlem Aldığını Açıkladı





Lefkoşa, 10 Ağustos 18 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörlüğü; döviz kurundaki artışın, öğrencilerin eğitim ve öğrenim haklarına verebileceği zarar ve olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla, eğitim harçlarının ödenmesi konusunda bir dizi tedbiri uygulama kararı aldığını bildirdi.Sözkonusu tedbirlerin, önümüzdeki akademik dönemler bazında TC ve KKTC kökenli öğrenciler için uygulanacağı belirtildi. GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:“Üniversitemiz rektörlüğünün almış olduğu karar doğrultusunda: ‘2018 Yaz Okulu Kuralları’ çerçevesinde uygulanan döviz kuru sabitlemesinin yanında, ‘2018- 2019 Akademik Yılı’ için eğitim harcı ödemesini yapacak TC ve KKTC uyruklu öğrencilerimiz için 15 Ağustos 2018 tarihine kadar 1 Euro, 4.60 TL olarak sabitlenmiştir.Rektörlüğümüz; 2018 - 2019 Akademik Yılı’nda güz ve bahar dönemlerini kapsayacak şekilde de, yine TC ve KKTC uyruklu öğrenciler için, eğitim harcını 1 Euro = 5 TL olarak sabitleme kararı almıştır.”(SEL)