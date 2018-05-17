Gaü’den Bursluluk Sınavı

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi,“kardeş üniversiteleri”olduğunu belirttiği Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Moldova Amerikan Üniversitesi ile beraber, 20 Mayıs’ta ortak bir bursluluk sınavı düzenliyor.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre,GAÜ KKTC Marketing Sorumlusu Işık Yeşilçimen, 20 Mayıs’ta sınava girerek burs alanların,bu üç üniversite arasından seçtikleri bir üniversitede okuma şansı elde edeceklerini belirtti.Bursların pilotaj bölümü hariç her bölüm için geçerli olacağını kaydeden Yeşilçimen, “Her bölümde 7 yıl kesintisiz burslarımız var. Karpaz ve İskele bölgesinde ikamet eden aday öğrencilerimiz için %100 burs imkanımız devam ediyor”dedi.Yeşilçimen, Girne Amerikan Üniversitesi’nin bursluluk sınavının ise 8 Haziran’da yapılacağını kaydetti.(GÖZ/ÖK)