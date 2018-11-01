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Gaü’de Türkiye-kktc-ab İlişkileri Konulu Konferans Düzenleniyor

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi işbirliğinde “Türkiye – KKTC – Avruğa Birliği İlişkileri” konulu konferas yarın saat 10:30’da GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 

Gaü’de Türkiye-kktc-ab İlişkileri Konulu Konferans Düzenleniyor

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi işbirliğinde “Türkiye – KKTC – Avruğa Birliği İlişkileri” konulu konferas yarın saat 10:30’da GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 

01 Kasım 2018 Perşembe 13:01
Gaü’de Türkiye-kktc-ab İlişkileri Konulu Konferans Düzenleniyor
Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi işbirliğinde “Türkiye – KKTC – Avruğa Birliği İlişkileri” konulu konferas yarın saat 10:30’da GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre konferans, GAÜ Kurucu Rektörü ve Avrupa Birliği Fahri Eğitim Elçisi Serhat Akpınar’ın özel daveti ile KKTC’ye gelecek olan Emekli Büyükelçi Şakir Fakılı tarafından verilecek. 
Konferansın ardından düzenlenek olan panelin moderatörlüğünü KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker üstlenecek. 
Panele ayrıca, eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sanatçı, Friedrich Alexander Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bavyera Fahri Elçisi Doç. Dr. Turgay Hilmi, GAÜ Siyaset Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros ve KAÜ Siyaset Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser katılacak.
(GÖZ/HÖ)                            FOTOĞRAFLI 
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