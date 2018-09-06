Gaü’de 1. Uluslararası Fen Ve Sosyal Bilimler Kongresi





Lefkoşa, 6 Eylül 18 : 1. Uluslararası Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) gerçekleşti.Üniversiteden verilen bilgiye göre, GAÜ ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde, KKTC ve Türkiye’den uzmanların katılarak konuşma yaptığı kongre iki gün sürdü.(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI