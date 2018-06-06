Gaü 32. Dönem Mezuniyet Töreni, Yarın Gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, mezuniyet töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl 1500’e yakın mezun vereceklerini belirterek, törenlerin 7-8 Haziran tarihlerinde 2 gün şeklinde gerçekleşeceğini belirtti.
Öztürk açıklamasının devamında ise şunları söyledi:“Başarılı bir dönem geçirdik ve mezuniyetimizle devam ediyoruz. Ailelerin ve velilerin fedakar destekleriyle öğrencilerimizin ve bizim yanımızda olmaları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz ve onların yetişmesine vesile olan tüm öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum...
Bu senenin bir özelliği de, kardeş üniversitemiz Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin de ilk mezunlarını veriyor olması. Bu da bizim için gurur verici. Mezuniyet törenimizin başarılı geçmesini temenni ediyorum ve mezun olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onlar bizim dünya elçilerimiz, onlarla her zaman gurur duyuyoruz.”
(AK/HÖ)