Gaü 32. Dönem Mezuniyet Töreni, Yarın Gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 32. Dönem Mezuniyet Töreni, yarın ve cuma günü Girne Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, mezuniyet töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl 1500’e yakın mezun vereceklerini belirterek, törenlerin 7-8 Haziran tarihlerinde 2 gün şeklinde gerçekleşeceğini belirtti.

Öztürk açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Başarılı bir dönem geçirdik ve mezuniyetimizle devam ediyoruz. Ailelerin ve velilerin fedakar destekleriyle öğrencilerimizin ve bizim yanımızda olmaları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz ve onların yetişmesine vesile olan tüm öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum...