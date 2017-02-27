“gaü 2017 Yılı Giriş Ve Burs Sınavı” Başvuruları Başlıyor

Lefkoşa, 27 Şubat 17 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “ 2017 Kıtalararası Burs Sınavı” başvuruları 1 Mart – 29 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İki kategoriden oluşacak sınav, 29 Haziran Cumartesi Günü GAÜ Kampusu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavı sonucunda toplam 750 öğrenci adayı, tam burs kategorisinden, yüzde 75 ve yarım burs kategorisine kadar sıralanacak.

Liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YGS’ test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı kaydedildi.

Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 sorunun bulunacağı belirtildi.

İkinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı ifade edildi.

Bu kategorideki adaylar; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler.

İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 sorudan oluşacağı sınav süresinin 160 dakika olduğu, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı kaydedildi.

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin; Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile [email protected] adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de ifade edildi.

(GÖZ/HÖ)