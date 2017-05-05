Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 13:48

GAÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 4000 MASTER PROGRAMI ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALDI

GAÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 4000 MASTER PROGRAMI ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
GAÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI, DÜNYA ÇAPINDA Kİ BAŞARISINI BİR KEZ DAHA KANITLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan Yüksek Lisans programları, dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

Avrupa Birliği’nin önde gelen yükseköğretimi denetleme ve akreditasyon kurumlarından EDUNIVERSAL tarafından 2016-2017 Akademik yılının “Best Masters” üniversite sıralaması tüm dünyadan 32 bölümde ki en iyi 4000 Master programlarını açıkladı. GAÜ’nün ön sıralarda yer aldığı sıralamada, bünyesinde yer alan; Hukuk, Finans ve Uluslararası İşletme, Marketing ve Ekonomi Yüksek Lisans programları bölgedeki üniversite programları arasında ilk 20’ye girmeyi başardı.

GAÜ bünyesinde ki Yüksek Lisans Programlarının sıralamaları şu şekilde;

Hukuk : Bölge sıralamasında 10.

Finans : Bölge sıralamasında 9.

Uluslararası İşletme : Bölge sıralamasında 9.

Pazarlama :Bölge sıralamasında 10.

MBA : Bölge sıralamasında 18.

Ekonomi : Bölge sıralamasında 10.

İnşaat Yönetimi : Dünya genelinde 98. sırada

Akpınar: “ Küresel Başarıları Ülkemize Getirmeye Devam Edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Eduniversal tarafından yayımlanan en iyi eğitim kurumları listesinin işletme ve yönetim alanında dünyaca geçerli bir değerlendirme olduğunu belirterek, sıralamalarda yapılan değerlendirme kriterlerinin; programların dünya çapında geçerliliği, programlarda eğitim gören öğrencilerin memnuniyeti ve mezunların başarıları olduğunu belirtti. Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi olarak 50.yıla doğru emin adımlar ile ilerlerken, birçok başarıya imza attıklarını ve küreselleşen dünyaya ayak uydurmak için sürekli gelişim içerisinde olduklarını belirtti. Ayrıca, GAÜ’nün dünyanın önde gelen üniversiteleri ile birlikte aynı listede yer alıyor olmasının beklenen bir başarı olduğunu belirten Akpınar, GAÜ olarak küresel başarıları KKTC’ye getirmeye devam edeceklerini vurguladı.
 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
GAÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 4000 MASTER PROGRAMI ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALDI
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÜSEM SOSYAL MEDYAYI ETKİLİ KULLANIM SERTİFİKASYON PROGRAMINDA MUTLU SON KAÜSEM SOSYAL MEDYAYI ETKİLİ KULLANIM SERTİFİKASYON...
Bağımsızlık Yolu’ndan Hükümete Trafik Eleştirisi… Bağımsızlık Yolu’ndan Hükümete Trafik Eleştirisi…
Dikkat Elektrik Kesintisi! Dikkat Elektrik Kesintisi!
Girne Bölgesi Belediyeleri 24 Kilometrelik Güzergahta, Refüj Ve Yol Kenarı Temizliği Çalışmasını Tamamladı Girne Bölgesi Belediyeleri 24 Kilometrelik Güzergahta,...
Gazimağusa Belediyesi Tarihi Cümbez Ağacı’nın Ömrünü Uzatmak İçin Bakım Çalışmalarına Başladı Gazimağusa Belediyesi Tarihi Cümbez Ağacı’nın...
Dikkat!!! Düzeltme... Dikkat!!! Düzeltme...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

KAÜSEM SOSYAL MEDYAYI ETKİLİ KULLANIM SERTİFİKASYON...

Haberi Oku