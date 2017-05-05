GAÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 4000 MASTER PROGRAMI ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde bulunan Yüksek Lisans programları, dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldı.Avrupa Birliği’nin önde gelen yükseköğretimi denetleme ve akreditasyon kurumlarından EDUNIVERSAL tarafından 2016-2017 Akademik yılının “Best Masters” üniversite sıralaması tüm dünyadan 32 bölümde ki en iyi 4000 Master programlarını açıkladı. GAÜ’nün ön sıralarda yer aldığı sıralamada, bünyesinde yer alan; Hukuk, Finans ve Uluslararası İşletme, Marketing ve Ekonomi Yüksek Lisans programları bölgedeki üniversite programları arasında ilk 20’ye girmeyi başardı.GAÜ bünyesinde ki Yüksek Lisans Programlarının sıralamaları şu şekilde;Hukuk : Bölge sıralamasında 10.Finans : Bölge sıralamasında 9.Uluslararası İşletme : Bölge sıralamasında 9.Pazarlama :Bölge sıralamasında 10.MBA : Bölge sıralamasında 18.Ekonomi : Bölge sıralamasında 10.İnşaat Yönetimi : Dünya genelinde 98. sıradaAkpınar: “ Küresel Başarıları Ülkemize Getirmeye Devam Edeceğiz”Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Eduniversal tarafından yayımlanan en iyi eğitim kurumları listesinin işletme ve yönetim alanında dünyaca geçerli bir değerlendirme olduğunu belirterek, sıralamalarda yapılan değerlendirme kriterlerinin; programların dünya çapında geçerliliği, programlarda eğitim gören öğrencilerin memnuniyeti ve mezunların başarıları olduğunu belirtti. Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi olarak 50.yıla doğru emin adımlar ile ilerlerken, birçok başarıya imza attıklarını ve küreselleşen dünyaya ayak uydurmak için sürekli gelişim içerisinde olduklarını belirtti. Ayrıca, GAÜ’nün dünyanın önde gelen üniversiteleri ile birlikte aynı listede yer alıyor olmasının beklenen bir başarı olduğunu belirten Akpınar, GAÜ olarak küresel başarıları KKTC’ye getirmeye devam edeceklerini vurguladı.