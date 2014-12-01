GAÜ Yüksek Lisans Eğitimi Veren 200 Üniversite Arasında 18. Sırada

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), uluslararası akreditasyon kurumu Eduniversal’ın raporuna göre yüksek lisans eğitimi veren 200 üniversite arasında 18. sırada yer aldığı bildirildi.

Avrupa Birliği yükseköğretim sistemi içerisinde üniversite eğitimini denetleyen uluslararası akreditasyon kurumu Eduniversal, 153 ülkeden 12 bin yüksek lisans programının incelenmesi ve 100 bin öğrenci ile yaptığı “En İyi Yüksek Lisans Eğitimi Veren Üniversiteler” araştırmasının sonuç raporunu www.best-masters.com web adresi üzerinden açıkladı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, araştırma raporunda GAÜ, Türkiye üniversitelerinden Bilkent, Sabancı, Galatasaray, İstanbul ve Koç Üniversitesi çeşitli disiplin ve alanlarda 4 bin üniversite arasında “En İyi Yüksek Lisans Eğitimi Veren İlk 20 Üniversite” arasında gösterildi.

AKPINAR : “GAÜ ÜLKENİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPMA MİSYONUNU SÜRDÜRÜYOR”

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, konuyla ilgili açıklamasında GAÜ olarak dünya üniversitesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, bu başarının hak edilmiş bir başarı olduğunu ve GAÜ’nün izlediği vizyonla birlikte ilerleyen yıllarda daha büyük başarıların elde edileceğine inandığını söyledi.

GAÜ küresel bilim ailesinin özverili bilimsel çalışmaları sayesinde bu başarının elde edildiğini belirten Akpınar, bu sonucun tüm KKTC için büyük önem taşıdığını ve bir kez daha üniversitelerin ülke için öneminin kanıtlandığını vurguladı.

GAÜ’nün kıtalar arası kampüsleri, akademik programları ve kamu amaçlı projelerinin yükseköğretim sistemi yanında ülke gerçekleri ile ilgili dünyaya önemli mesajlar verdiğini kaydeden Akpınar, GAÜ’nün başarısının ve ortaya koyduğu misyonun öneminin bazı kesimlerce yeteri kadar algılanmadığını savundu. Akpınar, GAÜ’nün geleceği kurma ve toplumsal fayda adına ülkenin geleceğine bilimin ve bilginin gücü ile yatırım yapma misyonunu sürdüreceğini ifade etti.