GAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Akademisyenleri Ses Getiren Projeleri Anlattı

GAÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİ SES GETİREN PROJELERİNİ ANLATTI





Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Murt Akkaya, Yrd.Doç.Dr. Arif Sarı, katıldıkları TV programında bilişim gündemini ve GAÜ’nün projelerini anlattı.



Programda öncelikle Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü hakkında bilgi aktaran Doç. Dr. Murt Akkaya şunları söyledi; “Çevremizde çözülmesi gereken sorunlar vardır. İşletmelerin çalışmlarını daha iyi hale getirmek için kullandıklrı bazı sistemler vardır ve bizim işimiz bu sistemeleri geliştirmek” dedi.



Akkaya ayrıca, International Game Developers Association (IGDA) tarafından 2009 yılında başlatılmış olan Global Game Jam 2016 (GGJ 2016) isimli etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek şunları belirtti;



“ GAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri, Cry engine oyun motoru kullanarak "The Fall of the Ritual" isimli 3D FPS savaş oyununu tek başına başarı ile tamamlamayı başararak, etkiliğe katılan 3 farklı üniversite arasından 3 boyutlu oyun geliştirmeyi başaran tek üniversite olmayı başardı. Bu da ada da ilk olmamızı sağladı. Öğrencilerimiz 48 saate uykusuzkalıp 3 boyutlu oyun geliştirdi” dedi.



Akkaya, yarışmanın GAÜ’nün MIS labaratuarlarında gerçekleştiğini, üniversitenin bu ve buna benzer organizasyonlarda herzaman yanlarında olduğunu ve kendileirni desteklediklerini söyedi.



Yrd.Doç.Dr. Arif Sarı konuşmasında GAÜ bünyesinde öğrencilerin akademik gelişimleri ve iş hayatına adapte olmaları için sürekli etkinlikler düzenleyip sahaya hazırladıklarını bildirdi. Bilişim alanında öğrencilerin kendilerini geliştirecekleri fırsatlar sunduklarını ifade eden Sarı, yapay zeka ve bilişim suçlarını önleme yönünde çalışmalar gerçekleştirdikleirni ifade ederek şunları söyledi;



“Son zamanalarda siber saldırılarla ilgili yoğun haberler yapıldı. Biz bunun üzerine bilgi güvenliği ve yapay zeka ile belli noktolar da daha da üst düzeye getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Üzerinde çalıştığımız ulusal güvenlik duvarı projemiz var. Bunun yanında, proje çalışmalarımızı Murat hocam ile birlikte GAÜ labaratuarlarında sürdürmekteyiz ve üniversite bu konuda bizlere sonuna kadar destek olmaktadır” dedi.





Son Güncelleme: 28.02.2016 11:44