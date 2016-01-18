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GAÜ, Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Yenilenen Binasında Ağırlıyor

ÇEKİMLER, GAÜ SPECTRUM ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ’NDE 21-22 OCAK TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

GAÜ, Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Yenilenen Binasında Ağırlıyor

ÇEKİMLER, GAÜ SPECTRUM ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ’NDE 21-22 OCAK TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

18 Ocak 2016 Pazartesi 16:18
GAÜ, Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Yenilenen Binasında Ağırlıyor
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 GAÜ, Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Yenilenen Binasında Ağırlıyor

ÇEKİMLER, GAÜ SPECTRUM ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ’NDE 21-22 OCAK TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kıbrıs yerleşkesi Girne Kampüsü bünyesinde bulunan Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nin yenilenmesinin ardından ilk olarak “Yetenek Sizsiniz Türkiye” çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Acun Medya’nın yıllardır izlenme rekorları kıran, jürisinde Türkiye’nin tanınmış simalarından Ali Taran, Eser Yenenler ve Seda Bakan’ın yer aldığı, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” çekimleri bu yılda GAÜ’nün ev sahipliğinde Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’de gerçekleştiriliyor.

21 Ocak Perşembe ve 22 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek program çekimleri, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde, öğrencilerin ve halkın katılımıyla yapılacak.

Seyirci olarak katılmak isteyenler

“Yetenek Sizsiniz Türkiye” program çekiminde seyirci olarak bulunmak isteyenlerin 20 Ocak Çarşamba günü saat 12:00’de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi önünde yer alacak olan stanttan giriş davetiyelerini ücretsiz olarak alabileceği belirtilirken, 12 yaşından küçük çocukların salona alınmayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen yeni yapılanmanın ardından; kulisleri, soyunma odaları, çok fonksiyonlu salonları ve son teknoloji altyapısı ile GAÜ’de bulunan 15000’nin üzerindeki öğrencinin yanısıra Kıbrıs halkı ve Kıbrıs’a gelecek olan iş insanlarınında kullanımına “Yetenek Sizsiniz Türkiye” çekimleri ile birlikte sunulmaya başlayacağı belirtildi.

Uluslararası standartlarda yenileme çalışmaları’nın ilk aşamasının tamamlandığı GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nin son teknoloji kullanılarak yenilenen altyapısı ile salonun, aynı anda birden fazla etkinliğin gerçekleşebileceği düzeye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yenileme çalışmalarının 2’nci aşamasıyla birlikte salonun 2 katlı hal alacağı ve seyirci kapasitesinin arttırılacağı kaydedildi. Spectrum’un, yeni yüzüyle birlikte Kıbrıs’ta tek olacağı vugulanan açıklamada, yalnızca Girne’nin değil, Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek büyük ölçekli uluslararası kongre, seminer ve konferanlar ile birlikte Ada’nın çekim merkezi olacağı ifade edildi.



Son Güncelleme: 18.01.2016 16:21
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GaüYetenek Sizsiniz Türkiye’yi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Yenilenen Binasında Ağırlıyor
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