GAÜ VE LAPTA BELEDİYESİ AB İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI SONA ERDİ



Girne Amerikan Üniversitesi’ne(GAÜ) bağlı GAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜ-SEM) ile Lapta Belediyesi arasında imzalanan, Avrupa Birliği’nin Bölgesel Kalkınma Projesi dahilindeki 2 yıl süren İngilizce Eğitim programı gerçekleştirilen tören ile sona erdi.GAÜ-SEM ile Lapta Belediyesi arasında imzalanan anlaşma dahilinde toplam 22 ay süren İngilizce Eğitim Programı; GAÜSEM Koordinatörü Ayşegül Nacak ve Hazırlık Okulu Direktör Hatice Asvaroğlu önderliğinde ve Hazırlık okulu öğretim üyelerinin katkıları ile gerçekleşti.GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Milllenium Senato Kongre Merkezinde gerçekleşen törende konuşma gerçekleştiren GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, 22 ay süren projenin çok verimli geçtiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Öztürk, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ve Lapta bölgesinin gelişimine büyük katkılar koyduğunu belirterek, ilerleyen zamanlarda da her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.“İki yıldan beri Avrupa projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir.Aslında önceleri kuzey batı bölgesi kırsal kesim kalkınma programı olarak avrupa birliği tarafından bir hibe programı açıldı. Yaptığımız proje ile lapta ve bölgesini üç yıllık stratejik kalkınma planını oluşturduk. Lapta’da turizm yoluyla nasıl kalkınabiliriz; kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye düşündüğümüz zaman bir planımız vardı ve bu üç yıllık bir plandı. Aynı şekilde köylerimizde de aynı uygulamayı yaptık. Belediye personeline yönelik kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. Bölge halkına yönelik kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. GAÜ ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz İngilizce eğitim programının Uluslararası geçerliliği var. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılarımız bu sertifikalarını aldılar ve bu çalışmamızda, Lapta Yavuzlar lisesinde okuyan 14 kişiye ve Lapta Belediye çalışanlarına yönelik 2 aylık İngilizce kursu şeklinde devam edecektir. Ayrıca, girişimcilik, markalaşma, pazarlama, eko turizm, el işlerine yönelik de kurslar düzenlenecektir. Bu yolumuzda bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm Girne Amerikan Üniversitesi ailesine de yürekten teşekkür ediyorum “ dedi.Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.