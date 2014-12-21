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GAÜ VE Çomü Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretim’de 30. yılını kutladığı 2014-2015 Akademik yılında, dünya ve Türkiye üniversiteleri ile imzaladığı 200’e yaklaşan akademik işbirliği anlaşmasına bir yenisini daha ekledi.

GAÜ VE Çomü Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretim’de 30. yılını kutladığı 2014-2015 Akademik yılında, dünya ve Türkiye üniversiteleri ile imzaladığı 200’e yaklaşan akademik işbirliği anlaşmasına bir yenisini daha ekledi.

21 Aralık 2014 Pazar 14:44
GAÜ VE Çomü Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması İmzalandı
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GAÜ VE ÇOMÜ ARASINDA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretim’de 30. yılını kutladığı 2014-2015 Akademik yılında, dünya ve Türkiye üniversiteleri ile imzaladığı 200’e yaklaşan akademik işbirliği anlaşmasına bir yenisini daha ekledi.

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile imzalanan anlaşma ile GAÜ’nün, akademik işbirliğini sürdürdüğü ve bilimsel bilgi paylaşımında bulunduğu üniversite sayısı, kendi yurt dışı küresel kampüsleri ve eğitim merkezleri İngiltere, Hong Kong, ABD ve Türkiye dışında 200’e yaklaştı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında imzalanan akademik işbirliği anlaşması, iki üniversite arasında 5 yıl süreyle ortak bilimsel çalışmaları, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programını, dönemsel eğitimlerin diğer üniversite kampüslerinde devam edebilmesini ve ortak seminer, konferans ve çalıştay organize etmeyi kapsıyor.

GAÜ ile ÇOMÜ arasında gerçekleştirilen Akademik İşbirliği Protokolüne GAÜ adına Rektör Vekili Prof. Dr. Sadık Ülker imza koyarken, ÇOMÜ adına Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner imza koydu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sadık Ülker, GAÜ küresel yurtdışı kampüsleri ile birlikte 200’e yakın üniversite ile akademik işbirliğinin devam ettiğini belirterek, uluslararası akademik işbirliği anlaşmalarının öğrenci gelişimine yaptığı katkılar yanında ülke tanıtımında önemli rolü bulunduğunun altını çizdi. Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki dil, kültür ve din birliğinin Türk üniversiteleri ile imzalanan akademik işbirliklerinin önemini ve maneviyatını arttırdığına vurgu yapan Ülker, anlaşma ile amaçlanan hedeflerin önemli bilimsel üretimleri beraberinde getireceğini ve aynı zamanda birçok bilimsel projenin gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Ayrıca Ülker, geçtiğimiz akademik yılda GAÜ ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen, “1. Uluslararası Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Sempozyumu” nu da ÇOMÜ ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiklerini, imzalanan bu akademik işbirliği anlaşması ile de işbirliklerini daha da ileriye gütürmeyi hedeflediklerini vurguladı. 

Son Güncelleme: 21.12.2014 14:47
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