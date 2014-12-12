GAÜ Uzay Bilimleri Ve Astronomi Bölümü İçin Kazakistan’la Anlaşmalar Yaptı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yetkilileri, Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü açılması için Kazakistan'da temaslarda bulunup anlaşmalar yaptı.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Olgun Üstün ve Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ferhat Erişir’den oluşan heyet, Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü’nün açılması için Kazakistan'ın önde gelen kurum ve kuruluşları ile bir araya geldi.

Girne Amerikan Üniversitesi Kazakistan Temsilcisi Prof. Dr. Yerden Kazhybek ve Nazarbayev Üniversitesi Rektör Baş Danışmanı Prof. Dr. Bolat Myrzaliev’in GAÜ Heyetine eşlik ettiği ziyaretlerde, yeni açılacak olan Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü için işbirliği anlaşmaları yaptı.

AKPINAR : “GAÜ, ÜLKENİN İLK UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜNÜ KURUYOR”

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, bilimin evrensel gücü ve bilimsel üretime olan sarsılmaz irade ve inanç ile Girne Amerikan Üniversitesi küresel bilim ailesinin KKTC’de ilk defa Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümünün kurulması yönünde protokollere imza attığını belirtti.

Uzay bilimleri ve astronomi eğitimlerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden Kazakistan’da geniş kapsamlı temaslarda bulunduklarını bildiren Akpınar, kurum ve kuruluşlarla KKTC’yi ve GAÜ’yü uzay bilimleri ve astronomi biliminin merkezi haline getirecek önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Akpınar, çalışmaların bahar 2015 dönemi ile başlayacağını ifade etti.