GAÜ Uluslararası Mimarlık Atölye Çalışması Düzenlenen Seminerin Ardından Sona Erdi.

Girne Amerikan Üniversitesi ve Roma Sapienza Üniversitesi'nin ortaklaşa organize ettiği ve GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşen "Lambousa Bölgesinin yeniden okunması ve tasarlanması" başlıklı Uluslararası Atolye Çalışması 11 günlük çalışmanın ardından GAÜ Millennium Senato Kongre Merkezinde yapılan final seminer ile sona erdi.

Konuyla ilgili Girne Amerikan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, GAÜ ve Sapienza Üniversitelerine ek olarak Floransa Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi, Aleksandrya Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nden öğretim kadrosu ve araştırmacıların katılımıyla organize edilen bu uluslararası atölye çalışmasına İtalya Milli Araştırma Konseyi (National Council of Research), Roma Mimarlar Örgütü, Alcide Cervi Enstitüsü, Emilio Sereni Arşiv ve Kütüphanesi, ve Kıbrıs'tan Eski Eserler ve Müzeler dairesinin desteklediği belirtildi.

Atölye çalışmasının kapanış töreninde, Girne Amerikan Üniversitesi'nin Uluslararası Tarihi Miras Çalışmaları Merkezi (International Centre for Heritage Studies) koordinatörü Dr. Alessandro Camiz atolye süreciyle ilgili sunum yaptıktan sonra, GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hossein Sadri Mimarlık Fakültesinin uluslararası etkinlikleri ve işbirlikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dr. Sadri'nin ardından GAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sadık Ülker ülkenin tarihi mirasına sahip çıkması ve uluslararası etkinliklerin gerçekleşmesi hususundaki çalışmaları nedeniyle Mimarlık Fakültesi ve Uluslararası Tarihi Miras Çalışmaları Merkezini kutladı. GAÜ Rektör Vekili Prof. Ülker konuşmasının ardından Uluslararası Atölye Çalışması Akademik koordinatörü Dr. Alessandro Camiz ve organizasyon komitesine teşekkür plaketlerini takdim etti.

Kapanış töreninin devamında katılımcılar yedi farklı grup olarak atolye çalışması boyunca ortaya koydukları projeleri katılımcılara sundular. Sunumların ardıncan katılımcılara ve katkı koyan akademik kadroya teşekkür sertifikaları takdim edildi.