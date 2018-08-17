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GAÜ UHA VE PİLOTAJ BÖLÜMÜNE, SHGM’DEN TAM EĞİTİM VE UÇUŞ YETKİSİ

GAÜ UHA VE PİLOTAJ BÖLÜMÜNE, SHGM’DEN TAM EĞİTİM VE UÇUŞ YETKİSİ

17 Ağustos 2018 Cuma 21:42
GAÜ UHA VE PİLOTAJ BÖLÜMÜNE, SHGM’DEN TAM EĞİTİM VE UÇUŞ YETKİSİ

GAÜ HAVACILIK ALANINDA, İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), havacılık alanında yapmış olduğu büyük atılımlara, Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’den aldığı tam yetki ile  devam ediyor.

GAÜ Havacılık Yüksek Okulu ve Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA), TC SHGM’nin son denetlemesinin ardından, mevcut uçuş ve yetki belgelerine ek olarak;  CPL (Ticari Pilot Lisansı), IR (aletli uçuş yetkisi), IRI (öğretmen eğitimi) yetkilerini de ekledi. KKTC'de pilotaj eğitiminde bu yetkilere sahip tek üniversite olan GAÜ, Türkiye çapında ise en iyiler arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamda bulunan GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü, Kaptan Pilot Mehmet Muhtaroğulları, GAÜ Pilotaj bölümü ve GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi olarak, artan öğrenci sayısı nedeniyle, uçak filosunu artırmak için gerekli işlemleri başlattıklarını belirterek, almış oldukları yeni yetkiler ile birlikte bu sayının dahada artacağını söyledi. Muhtaroğulları, en kısa zamanda Kıbrıs uçuşlarını da başlatmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, bir çok alanda olduğu gibi, havacılık alanında da GAÜ olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyerek, “Gelişmelerin GAÜ ailemize hayırlı olmasını diler, ekibime ve öğrencilerimize güzel uçuşlar dilerim” dedi.

Muhtaroğulları ayrıca, GAÜ bünyesinde, İstanbul’da hizmet veren GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi ve GAÜ Pilotaj Bölümünün, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden onaylı; Eğitim Organizasyonu Yetki Belgesine sahip (ATO – Approved Training Organization), KKTC merkezli ve onaylı, ilk uçuş okulu ünvanınına sahip olduklarını ve şuanda bünyelerinde 2 adet DA 20, 2 adet DA 40, 1 Adet Cessna 172 bunluğunu yineledi.

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