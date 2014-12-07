GAÜ Uçan Melekler Yaşlı ve Çocuk Bakım Destek Projesi Devam Ediyor

Yardım ve Hizmet İçin Başvurular Devam Ediyor.



Beyzade, Uçan Melekler- Flying Angels projesinin hedefinin toplumun tüm kesimlerine hizmet götürerek yardıma muhtaç kesimler ile yaşlıların ve çocukların bakımı yanında eğitimlerini sağlamak olduğunun vurgulandığı açıklamada tüm kesimlere örnek olacak projenin üniversite toplum bütünleşmesinin güzel bir örneği olduğunu da ifade edildi. Beyzade, projenin devam ettirildiğini de belirtti.



Proje kapsamında yardım ve hizmet almak isteyen vatandaşların 650 20 00 no’lu telefondan 1280’e veya Proje Koordinatörlüğüne 0548 830 06 18 no’lu telefonundan doğrudan ulaşabileceğinin ve ayrıca www.gauflyingangels.com adresinden de ayrıntılı bilgiye ulaşılabilineceğinin ve başvuru yapılabilineceğinin altı çizildi. Ayrıca topluma ve insan gelişimine katkı için GAÜ Uçan Meleklerinin güçlü toplumun temeli mutlu ve sağlıklı çocuk ile insandır ilkesi çerçevesinde projeyi diğer kentlere de yaymayı hedeflendiği vurgulandı.



“Tıbbi ve Psikolojik Destek ile Bakım ve Eğitim Hizmeti Evlerde Sunulacak”



Ayrıca yapılan açıklamada proje kapsamında Hemşirelik Yüksekokulu akademik kadrosu ve öğrencilerinin yürüteceği yaşlı bakımı, kendi evlerinde yaşlılara tıbbi ve psikolojik destek, kitap okuma yanında sosyal paylaşımlarının olacağı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleme görevinin de yerine getirileceği belirtilirken Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü akademik kadrosu ve öğrencilerinin ise yardıma muhtaç ailelerin okul öncesi çağındaki çocuklarının bakımı ve okul öncesi eğitimi bilimsel, sosyal, duygusal, psikomotor gelişimleri ile ilgili bilimsel destek verileceği ifade edildi.



Son Güncelleme: 07.12.2014 13:26