GAÜ Tıp Alanında Fark Yaratmaya Devam Ediyor

GAÜ TIP ALANINDA FARK YARATMAYA DEVAM EDİYOR



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu, çverisini gerçekleştirdiği ve şuanda Türkiye’de birçok tıp fakültesinde kullanılan kitabının yeni baskısını GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi’ye takdim etti.





GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu yapmış olduğu açıklamasında,çevirisini gerçekleştirmiş olduğu “Tıbbi Mikrobiyoloji” kitabını, ünlü İngiliz yayın evi Esevier’in basmış olduğu ilk Türkçe kitap olduğunu belirterek, bu çalışmay Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiklerini söyledi. Başustaoğlu açıklamasınındevamında şunları söyledi;





“Hacettepe üniversitesi ile ortak çalımasını yaptığımız kitap, yazarlığını dünyada tıp alanında bir dev olan Patrick R. Murray tarafından kaleme alınmıştır. Bu kitabın şuanda 2.baskısını yaptık ve tüm Türkiye’de ders kitabı olarak kullanılıyor. Ben bu arada söz vermek istiyorum, 2 yıl içerisinde GAÜ Sağlık Bilimlerini ada da bir numara haline getireceğiz” dedi.





GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi yapmış olduğu açıklamasında, GAÜ’nün sağlık alanında da ayak seslerinin duyulmaya başladığını belirterek şunları söyledi;





Vehbi: “ Sağlık Alanında da GAÜ’nün Ayak Sesleri Duyulmaya Başlıyor”





“Gerçekten çok önemli bir çalışma. GAÜ’nün sağlık alanında da ayak sesleri duyulmaya başlıyor. Hacettepe ünivesitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bir çalışma ve birçok tıp fakültesinde kullanılmaktadır. GAÜ Ailesi adına Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu’nu tebrik ederim. GAÜ’de sağlık bilimleri, tıp ve eczacılık alanında sizlerinde desteği ile hastanemiz ve akademik alanlarda büyük bir fark yaratacaktır. KKTC halkı ve sağlık turizmi için ülkemize gelecek olan kişilere vereceğimiz sağlık hizmetleri ile de fark yaratacağız” dedi.





“GAÜ’nün uluslararası bir vizyonu var ve, sağlık alanı bu vizyonu tamamlayan bir alan olacaktır. Tıp fakültemizin açılması ile birlikte bu alanda da uluslararası vizyonumuzu tamalayacağız ve fark yaratacağız. GAÜson yıllarda havacılık ve denizcilik ve sağlık alanına da el attı. Sağlık konusu, bölgesel olmakla birlikte küresel bir ihtiyaçtır. GAÜ, Florence Nightingale hastanesi işbirliği ile inşaatımız hızla sürüyor ve kesinlikle hedeften hiç bir şaşma söz konusu değildir. Önümüzde ki yıl





içerisinde hastanemizin hizmete girmesini planlıyoruz. Hastanemiz hizmete girmesi ile birlikte, hem akademik anlamda, hemde ekonomik anlamda ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Vehbi açıklamasının devamında hastane ve tıp fakültesi projesi iel birlikte, Kıbrıs için büyük bir öneme sahip olan sosyal proje’yi gerçekleştirecekleirni belirterek şunları söyledi;



